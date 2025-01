Chenoa, la eterna desdichada en asuntos de corazón, da por fin con un amor leal

Profesionalmente, a Chenoa la vida le va de lujo. Cantante, compositora, escritora, empresaria, presentadora… Hace unos días reaparecía en la entrega de los premios Iris de la Academia de Televisión, nominada como presentadora de "Operación Triunfo" para Prime Video. No se llevó el galardón, pero reconoció la fortuna de haber empezado hace más de dos décadas en un casting de "Operación Triunfo" y terminar presentándolo. "Es una emoción bastante potente porque es como un círculo que se cierra y me hace ilusión… Me gusta trabajar en la tele, en los platós, con la gente, cuando estoy en el proyecto", declaró.

Su vida sentimental es otro cantar. Desde aquel sollozo mediático por David Bisbal que no conseguimos alejar de nuestra memoria, no ha logrado encontrar la estabilidad que parece buscar, a juzgar por su corazón siempre ocupado y su alma perpetuamente dañada por el desamor. A finales de 2023 se separó de Miguel Sánchez Encinas, con quien se había jurado amor eterno solo un año antes. Ahora está aprendiendo a disfrutar de su soltería, pero no lo hace sola. De nuevo su corazón vuelve a estar ocupado, pero este nuevo amor tiene cuatro patas y es el ser más fiel que se conoce: Chloe, una perrita adoptada. Es una pomerania con un ojo de cada color que se encontraba en el refugio Lola y su manada, una organización dedicada a rescatar animales en situación de abandono.

Ella misma la ha presentado: "Tengo una perrita adoptada que hace cuatro semanitas que ha llegado a casa, y la tengo ahí en casa y se está adaptando conmigo. Se llama Chloe y le mando un beso que la he dejado con una amiga… Eso es amor. Y el trabajo es amor, exactamente. Y tampoco hay que tener pareja para tener amor". Con esta nueva ilusión, la cantante ha dado la bienvenida a este 2025. En sus redes sociales se muestra muy feliz de paseo con su ''hija'', como ella dice, y exhibe orgullosa cada una de sus proezas.