Lara Álvarez, de ruta en caravana con su nuevo amor

"AUTORRETRATO" 195x140 cm. Acrílico sobre tela 2020 . "Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse" 4° principo de Polaridad de el Kybalión