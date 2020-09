‘El confesionario de Kiko’ nos ha traído un testimonio que ha dejado helados a los seguidores del reality más famoso de la televisión. Y es que el que fuera el ganador de "Gran Hermano 11″, Ángel Muñoz ha relatado su cambio de vida más radical: de ganar el maletín con 350.000 euros a verse en la ruina, obligado a vivir en su furgoneta debido al coronavirus.

“Como sabéis el Covid obligó a nuestros gimnasios a cerrar y con ellos algunos perdimos nuestro trabajo, el de toda la vida, en mi caso mucho más que mi sustento, mi alimento vital”, relata de esta manera Muñoz su drama económico: “He tomado la opción de alquilar mi casa para poder vivir y pagar facturas, entre tanto me he ido a vivir a mi furgoneta, y esto para quienes me conocéis que tampoco es un drama, así que esa es mi vida ahora, he decidido viajar en mi furgoneta y vivir con lo poco que sacó de mi casa, pero también con esta decisión que he tomado he decidido ser feliz, y vivir con lo poco que tenga pero vivir, cerca del mar y surfeando, hasta que el cuerpo aguante hasta que todo mejore hasta que todo cambie, no tengo intención de volver a Madrid a vivir nunca”.

Hace 10 años, el madrileño se proclamaba ganador de “Gran Hermano 11” recibiendo de esta manera un maletín con 350.000 euros, de los cuales 50.000 fueron donados a para la organización sin ánimo de lucro Global Humanitaria, con motivo del terremoto que azotó Haití. Mientras que otro porcentaje lo utilizó para ayudar a sus padres a pagar la hipoteca.

Actualmente la situación de Ángel Muñoz es muy distinta, pero no se rinde y asegura que ya trabaja en un su próximo proyecto que “será dar clases y formación en línea, desde clases de yoga y pilates colectivas y privadas como talleres de las diferentes disciplinas”.