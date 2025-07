Tierra trágame: Tomás Páramo y su afición a tocar pelo ajeno

Con su habitual calidez el influencer madrileño Tomás Páramo relata en el marco de los premios Women Inspira de LA RAZÓN que tiene una manía desde niño tiene el hábito de tocar el pelo: «Lo hago desde bebé. Me encanta tocar el pelo, de María, de mi madre, de mis niños ... Tanto es así que mi madre de pequeño me metía un mechón postizo en la cuna para que no me despertase. Pues bien, aquí va mi momento «Tierra Trágame, pero despacio». Una vez estaba haciendo la cola para entrar a los museos del Vaticano. Igual, llevaba una hora. Y de pronto, me doy cuenta que a la señora que tengo delante le estoy tocando el pelo. Me doy cuenta y no se cuánto tiempo llevaba tocándole el pelo. Pensé esta mujer debe de estar acojonada pensando que había un loco tocándole el pelo y me dio tanta vergüenza que huí sin verle la cara».