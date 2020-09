“Sálvame”: Antonio David, al borde del abismo

El pasado jueves, Antonio David Flores confesó que su matrimonio no pasa por su mejor momento y que Olga Moreno y él estarían atravesando una crisis de pareja tras las últimas revelaciones de mujeres que aseguran que el colaborador le habría sido infiel en varias ocasiones. Primero fue el testimonio de Isabel Ávila, luego su compañera Marta Riesco y ahora, una tal Malú.

Sus compañeros de “Sálvame” creen que podría haber una “mano negra” detrás de toda esta campaña de desprestigio contra el ex de Rocío Flores. Sean ciertos o no los testimonios de estas mujeres, que aseguran haber mantenido relaciones sexuales con el colaborador, la realidad es que su matrimonio se está viendo perjudicado por ello. “Estamos distantes, ya no hay risas. Tengo miedo que todo esto termine acabando con mi matrimonio” confesó el colaborador.

Antonio David no ha querido pronunciarse demasiado al respecto de todos estos testimonios que lo acusan de desleal a su pareja, pero su paciencia está llegando al límite y el pasado jueves confesó que leva días “pensando en dejar el programa”. Una drástica decisión que nacería del miedo a perder a Olga Moreno, ya que ella está sufriendo con esta situación. También el padre de Olga ha confesado estar “muy enfadado” por todas las “amiguitas” de Antonio David.