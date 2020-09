Antonio David Flores, ¿fue infiel a Rocío Carrasco y Olga Moreno?

Antonio David Flores se encuentra en el punto de mira de sus compañeros de “Sálvame” tras conocer el testimonio de una mujer que asegura que el colaborador no solo le fue desleal a Rocío Carrasco, también a su actual mujer, Olga. La mujer detrás de estas declaraciones confiesa que habría sido infiel “siempre”.

“No es ningún santo, las deslealtades han sido verdad, a Rocío y a Olga”, asegura. Según este testimonio, la primera infidelidad la sitúa cuando la hija de Rocío Jurado estaba embarazada de su segundo hijo, David, y asegura que él estaba con una chica que trabajaba como camarera; pero al parecer, esta no habría sido la única vez que el colaborador habría sido desleal a su ex mujer.

Isabel Ávila asegura haber tenido algo con Antonio David. ¿Qué pruebas tiene? ¡NO SE LO PIERDAN EN SÁLVAME TOMATE!💣 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 9, 2020

Este mismo testimonio confiesa que Antonio David le habría sido desleal a Olga con “una antigua socia”.“Un fin de semana, cuando ocurrió lo que ocurrió, Olga se fue a trabajar y mientras él estaba en casa con esta persona”, aseguraba. Sin embargo, según Miguel Frigenti, hay un testimonio que apunta a una supuesta infidelidad del colaborador a su mujer en el año 2010: “Fue una cosa de tres meses los fines de semana, se acabó porque a Antonio David le llega información de que ella quiere ir a un plató y se asusta”.

Pero el protagonista de esta historia desmiente ambos rumores y se mantiene tranquilo en su verdad, al igual que su actual mujer Olga, quien espera que se demuestren tales acusaciones hacia su pareja.