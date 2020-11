Ana Obregón reaparece en televisión tras la muerte de Álex: “Es el primer día que me despierto y no lloro”

Ana Obregón y Anne Igartiburu darán las Campanadas 2020 en La 1 de TVE. Durante el rodaje de la campaña de promoción del evento, la presentadora del programa ‘Corazón’ entrevistó a Ana Obregón, en la que es su primera aparición televisiva tras el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio.

En un día “complicado” ya que ambas se encontraban de rodaje, Ana Obregón se mostró “fuerte, valiente y, a la vez, frágil”, en palabras de Igartiburu, en el primer día “que se quitó el luto”: “Es una mujer que se encuentra en un momento difícil pero ella lucha”, afirmó la presentadora.

Ana definió el proyecto de dar las Campanadas como “una vuelta a la vida”: “Es como si hubiera estado viajando 200 años por La Luna y, de repente, aterrizase en un mundo que desgraciadamente no es el mismo, pero que es vida”, afirmó emocionada y agradecida.

“A mi me hace mucha ilusión, primero, que seamos dos mujeres, creo que es un homenaje a todas las mujeres de España. Y luego, desgraciadamente, ha sido un año muy difícil para todos, no solo para mí, y que hay 60.000 familias con fallecidos por coronavirus, 200.000 familias con fallecidos por cáncer y, todas esas personas, ese día, se van a identificar conmigo. Si les doy un poquito de esperanza y un poquito de amor, ya me quedo satisfecha”, aseguró.

Ella explicó que vuelve a retomar sus proyectos y que la fuerza para seguir adelante se la da su hijo Álex: “Hoy es el primer día que me despierto y no lloro, porque ya es imposible no parar. Me he levantado esta mañana y he tenido una fuerza brutal que me ha dado Álex para volver a la vida. Él me diría: ‘Brava mamá'”, afirmó. Sobre las Campanadas, añadió que ese día estaba segura de que los espectadores verán a una Ana Obregón “con el corazón roto pero lleno de amor”.

Sobre su futuro, aseguró: “Me veo viviendo una nueva vida, porque ya nunca seré la misma, pero con muchas cosas todavía por dar”.