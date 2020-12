“Dua Lupa y Cristian Tangana”: El lapsus de Jorge Javier que se ha hecho viral

Anoche, Jorge Javier protagonizó no uno sino dos de los lapsus más sonados de esta edición de ‘La Casa Fuerte’. Y es que no sabemos si fue el teleprónter el que le jugó una mala pasada o es que al presentador se le trabó la lengua al pronunciar los nombres de los artistas que actuarán en la gala de los Los40 Music Awards 2020 que emitirá el sábado Divinity.

“Dua Lupa y Cristian Tangana”, dijo el presentador en referencia a Dua Lipa y C Tangana. Mientras que rectificó el nombre de la artista de pop británica, el momento más cómico de este lapsus fue cuando se cercioró de que Antón Álvarez - conocido artísticamente como C Tangana- era Cristian: “¿Es Cristian Tangana, verdad? No me pongáis solo la C”. “Ah, ¿es C. Tangana? Pero es Cristian Tangana, ¿verdad?”, preguntó el presentador con una sonrisa en la cara.

Mientras que las redes sociales han convertido este divertido error en Trending Topic, la propia cuenta de Los40 ha sabido tomarse con mucho humor lo sucedido: “Desde LOS40 queremos desmentir que Dua Lupa y Cristian Tangana se incorporen como artistas confirmados de última hora a #LOS40MusicAwards 2020 Sentimos la decepción que pueda causar a lxs fans de ambxs artistas”.