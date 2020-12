Joaquín Cortés sobre Rafael Amargo: “Si es culpable que pague”

Joaquín Cortes regresa a los escenarios españoles el próximo 23 de diciembre con su espectáculo “Esencia” y ha concedido una entrevista a Europa Press en la que, muy sincero, ha hablado de la situación de Rafael Amargo tras su reciente detención por supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

El bailaor cree que “hay una justicia, pero la presunción de inocencia existe todavía”, lanzando así un inesperado guante a Amargo en uno de los momentos en los que más cuestionada está siendo su profesionalidad. Muy discreto, afirma que “no voy a entrar porque son temas que se nos escapan a todos. Me da mucha pena, pero cada uno vive su vida y cada artista hace con su vida lo que quiere” y señalar que “si es culpable que pague, porque a mí no me parece bien las personas que se dedican a este tipo de cosas. Pero si luego lo han cogido y no es culpable, va a ser muy difícil quitarle el daño de imagen que ya está hecho para él”.