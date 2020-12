Rafael Amargo, a la jueza: “Acumulé tanta droga por el confinamiento pero era para consumir con mis amigos”

La jueza les ha dejado en libertad porque no aprecia riesgo de fuga, de reiteración delictiva ni destrucción de pruebas pero les ha aplicado medidas cautelares: retirada de pasaporte y obligación de ir a firmar al juzgado de forma quincenal. El auto fue firmado por la magistrada del Juzgado de Instrucción 17 de Madrid, que se ha inhibido a favor del número 42, que es quien lleva la instrucción del caso desde hace meses. Que haya acordado la libertad no significa, por tanto, que se haya creído la versión que dio Rafael Amargo en sede judicial, donde sí declaró, no como en sede policial. Dado que le acusaban que tener 100 gramos de metanfetaminas (80 de “cristal” y 20 de ketamina, entre otras sustancias), Amargo alegó que era para consumo propio. “Acumulamos por el confinamiento”, vino a decir, según fuentes judiciales. El artista alega que si entraba y salía tanta gente de su casa es porque quedaba con sus muchos amigos y conocidos para consumir allí, no porque él vendiera.

La investigación de la Policía Nacional, no obstante, discurre por otros derroteros y en estos ocho meses de investigación tienen escuchas y otras serie de pruebas que acreditarían la estructura criminal de la que se les acusa. La Fiscalía Antidroga, de hecho, pedía la prisión provisional sin fianza para todos ellos. Ahora. tendrán que volver a declarar ante el juzgado que lleva la acusa, quien podría modificar la situación procesal de lso encausados.