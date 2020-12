Nicolás Coronado sale en defensa de su tío, Miguel Bosé: “Es un padrazo”

Tras su exitoso paso por ‘Masterchef Celebrity’, Nicolás Coronado reconoce que seguirá ligado al mundo de la cocina porque realmente es algo que le apasiona. En esta ocasión el joven presentó un nuevo proyecto basado en el ‘Furoshiki’, una técnica japonesa ancestral que gira entorno a envolver tanto regalos como otro tipo de cosas, pero con todo un cariño, una paciencia, dándole valor no solo a lo que se envuelve sino al envoltorio en sí mismo.

Aunque ha sido un año complicado para él en el que ha tenido que decir adiós a personas tan queridas para él como su abuela Lucía Bosé, Nicolás reconoce que no todo ha sido malo en este 2020 ya que también ha tenido momentos increíbles. Muy discreto siempre con su vida privada y la de sus familiares, el actor asegura que su tío Miguel Bosé es todo un padrazo con sus hijos para los que intenta buscar siempre lo mejor. “Creo que soy muy respetuoso con lo que cada uno elige a la hora de contar de su vida personal, si alguien decide no contar, no quiero ser yo el que cuente. Te puedo decir que es un padrazo y que sé que cada cosa que haga, la hará buscando el mayor bienestar de los pequeños”, confiesa el actor a Chance.

Miguel Bosé, con sus hijos Tadeo y Diego, en la premiere de Godzilla, en Hollywood

Preguntado por la polémica en la que se ha visto envuelto por sus declaraciones “negacionistas” sobre el Covid, Coronado contesta: “Creo que hay un gran misticismo, un gran misterio en todo esto que ha pasado y claro que hay opiniones, opiniones diferentes pero lo que no hay es una gran verdad. No tenemos una verdad clara y siempre habrá misterio, pasarán unos años y no sabremos de dónde vino esto. Creo que podemos tener opiniones y tenemos que ser consecuentes con que cada uno tiene la suya y así seguirá siendo”. Y opta por mantenerse en un discreto segundo plano y no posicionarse en este tema.