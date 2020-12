Isa Pantoja desvela cómo fue el “desencuentro” con su madre

Después de su visita a Cantora y su tensa conversación con Isabel Pantoja, y de reencontrarse con su hermano Kiko Rivera y su cuñada Irene Rosales - y mostrarse más unidos que nunca - Isa Pantoja ha reaparecido en “El programa de Ana Rosa” y ha hablado por fin de los últimos acontecimientos que han sacudido a su familia.

Muy seria, y admitiendo que no está pasando por su mejor momento, la colaboradora ha evitado desvelar qué habló con Isabel Pantoja, pero sí ha confesado que, para entrar en Cantora, tuvo que saltar la valla de la finca. “El martes recibí un mensaje por así decirlo que mi madre estaba mal y no quería ver a nadie. Y entonces el miércoles es cuando voy. Fui a las 19.00 de la tarde para evitar a la prensa. Me meto en Cantora en la primera puerta y como veo que el candado está cerrado salto la valla y como hay pinchos busco un sitio para poder entrar y camino cuesta arriba. Yo tendría que avisar pero recibí un mensaje que mi madre no quería ver a nadie, pero como yo no soy nadie sino que soy su hija, pues salto la valla”, ha comenzado explicando, antes de asegurar que “hablé con mi madre perfectamente a solas, pero lo que ocurrió no lo voy a contar”.

“No tuve ningún problema en hablar con ella. No tengo que estar delante de nadie en ningún momento como se ha dicho. Lo que yo hablo con ella no se lo he contado a nadie. Mi madre nunca me dice que me vaya de allí ni que soy igual de mi hermano. Tampoco me dio ningún recado para mi hermano. Lo único de verdad que se ha dicho es que salté la valla y fui a oscuras para ver cómo estaba mi madre. Salgo fatal pero no por el contenido de la conversación sino por las circunstancias, el ambiente...en el momento me marcho más tranquila, pero ya después la cabeza me da vueltas”, ha desvelado Isa, que ha admitido que abandonó Cantora llorando.

Además, para sorpresa de todos, ha confesado que duda mucho que el enfrentamiento entre su hermano y su madre tenga solución. “Llevo unos días un poco mal. El miércoles, cuando volví de allí - Cantora - pues me quedé mal pensando muchas cosas y cuando es una guerra que es mía con mi madre estoy más tranquila porque depende de mi pararlo, pero esto no depende de mí, nunca pensé que llegaría a este punto y lamentablemente no tiene solución”, ha comenzado diciendo una cabizbaja Isa.