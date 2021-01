El selfie con el que arrasa Jaydy Michel

“Primer día del 2021, con ganas de aprender algo les comparto esta reflexión de Borges que me gustó! en estas líneas resume lo que ya de mayores empezamos a comprender”, ha escrito Jaydy Michel junto a un selfie que cuenta ya con más de siete mil “likes” entre los que se encuentran los de su hija Manuela y también su amiga Genoveva Casanova. “De tanto perder, aprendí a ganar; de tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que sólo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que, cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto cómo es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo (...)”: así empieza el texto que la modelo ha publicado.

La respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar: “Tan Preciosa como tú 🥰 Feliz 2021”, “Que belleza!! Sabiduría pura!!! 😍😍”, “Guapa!!!! Y que estilazo tienes😍”, “Diosa 🔥”, “De las mujeres más bellas q he visto, siempre lo pensé”, “Bella reflexión y bella tu ❤️❤️”...

La mexicana, de 47 años, y su marido Rafa Márquez ha decidido fijar su residencia en Madrid para estar más cerca de la familia del jugador.