Kim Kardashian y Kanye West: el divorcio de los 2 billones de dólares

Kanye West y Kim Kardashian, que forman una de las parejas más populares y poderosas del mundo del espectáculo, se encuentran al borde del divorcio “inminente”, según afirma la prensa del corazón en Estados Unidos. “Lo están llevando de forma discreta pero se acabó”, aseguró una de las fuentes anónimas de Page Six.

Ambos disfrutaban de uno de sus mejores momento profesionales cuando se casaron en 2014. Kardashian triunfaba en la televisión con “Keeping Up with the Kardashians”, y se coronaba como una de las celebridades más populares en las redes sociales. Por su parte, West es considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) o “Yeezus” (2013).

Kanye West en su primera aparición en la campaña presidencial

Los rumores en torno al matrimonio de West y Kardashian se sucedieron a lo largo de 2020, especialmente por el extravagante anuncio de West de que quería optar a la presidencia de Estados Unidos. Las desconcertantes aspiraciones políticas de West unidas a un comportamiento muy errático e impredecible en las redes sociales han hecho sonar las alarmas en torno a la salud mental del rapero. Y finalmente, varios medios aseguraron en los últimos meses que Kardashian y West hacían ya vidas separadas y que su crisis tenía difícil solución.

El siguiente paso en esta separación son las negociaciones por la custodia de sus cuatro hijos en común y para repartir sus bienes. Pero este último punto podría complicar el divorcio de la pareja, ya que según confirma ‘The Mirror’, se calcula que el patrimonio total en conjunto asciende a los 2,1 billones de dólares.

Según la revista Forbes la fortuna de Kim Kardashian, a sus 40 años, es de 950 millones de dólares gracias a sus múltiples negocios, la serie que protagonizó junto a sus hermanas y su faceta como influencer en redes sociales. Mientras que el rapero acumula 126 millones de dólares por su carrera musical, pero especialmente gracias a su popular colección Yeezy de Adidas.

Pero, ¿cuáles son los bienes más preciados que tendrán que repartirse entre Kim y Kanye?

La mega mansión de Los Ángeles

Es su residencia principal y seguramente la que más quebraderos de cabeza les dará durante las negociaciones. Valorada en 61 millones de dólares, sin duda, la mansión que ambos poseen en Calabasas es posiblemente su bien más preciado.

Ambos compraron la casa siete años antes, pero no fue hasta 2017 cuando Kim Kardashian y Kanye West se mudaron, ya que invirtieron la friolera de 20 millones de dólares en adaptarla a su gusto. Una casa palaciega decorada en estilo minimalista que el mismo rapero calificó como un “monasterio belga futurista”.

Dos ranchos en Wyoming

Otra de las grandes disputas puede venir por los dos ranchos que la pareja posee en Wyoming. Cada uno de ellos está valorado en aproximadamente 14 millones de dólares, más de 28 en total. El primero de ellos, se llama Monster Lake Ranch debido a que tiene dos lagos de agua dulce y con aproximadamente unas 9.000 hectáreas, se sitúa en las afueras de la ciudad de Cody.

El segundo, Bighorn Mountain Ranch, cuenta con más de 6.000 hectáreas de cañones, acantilados, montañas, arroyos y cotos de caza; así como una casa principal y otras dos residencias. Equipado con dos helipuertos, está situado a diez minutos en helicóptero del pueblo más cercano, Greybull.

Una colección de coches deportivos

Esta colección de súper deportivos de lujo tiene un valor de 3,8 millones de dólares y cuenta con modelos raros, incluyendo un Mercedes SLR McLaren de 517.000 dólares, un Lamborghini Gallardo de 204.000 dólares y un Mercedes SLR Stirling Moss de 1 millón de dólares. Aunque la mayoría de estos coches habrían sido adquiridos por Kanye, tres de ellos pertenecen a Kardashian.

El anillo de compromiso

Kanye West se esforzó en su anillo de pedida para Kim y escogió una joya de diamantes diseñada por Lorraine Schwartz, que tiene un valor estimado de 3 millones de dólares. ¿Se lo quedará Kim o tendrá que devolvérselo al rapero?