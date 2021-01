Kim Kardashian y Kanye West se separan

Kanye West y Kim Kardashian, una de las parejas más mediáticas de Estados Unidos, podrían estar a punto de firmar el divorcio, según publica hoy la prensa del corazón norteamericana. Lo rumores de crisis en la pareja no han cesado en todo el año, desde que Kanye y Kim decidieron vivir en casas separadas.

El portal Page Six afirma que la empresaria está acudiendo a terapia matrimonial y que finalmente habría contratado a Laura Wasser, abogada experta en divorcios y la mujer que inspiró el personaje de Laura Dern en “Historia de un matrimonio” y que ha divorciado a parejas tan mediáticas como Brad Pitt y Angelina Jolie.

La revista People afirmó hoy que Kardashian ya se está preparando para pedir el divorcio. “Ya ha tenido suficiente y le ha contado que quiere un poco de espacio para resolver su futuro”, dijo una de las fuentes no identificadas a esta publicación. “Él está bien. Está triste, pero bien. Sabe que lo inevitable sucederá y sabe que pasará pronto”, añadió.

Kardashian se casó con West en 2014 y tienen dos hijos en común. La influencer se hizo famosa con el reality televisivo Keeping Up with the Kardashians, y él es uno de los raperos más importantes e influentes del mundo.