Juan Muñoz pide perdón a José Mota: “Fue una pataleta”

El desmesurado ataque de Juan Muñoz a José Mota ha derramado ríos de tintas en tiempos de pandemia. El rubio de «Cruz y Raya» llegó a calificar a su ex compañero de «mala persona, mal tipo, no tiene más parientes que sus dientes...», en un arranque de rabia inusitado, que hoy confiesa que «fue desproporcionado, me había tomado dos copas, estaba de bajón, y dije algunas cosas que realmente no sentía. Quiero pedirle perdón a José y espero que nos veamos algún día para explicarle el por qué de mi absurda reacción, de la que me arrepiento de corazón. Es que me dolió muchísimo que no me diera el pésame por la muerte de mi madre -prosigue-, hace tres años tuve un cruce de palabras con José, fueron de muy mal gusto por mi parte, quizá por envidia, por celos, porque él seguía recibiendo ofertas de televisión y yo no, la conversación se me fue de las manos y perdimos nuestra relación. De verdad, hoy me duele haberle hecho daño con mis palabras».

–Llegó a decir que nunca ha sido su amigo.

–Me enrabieté… Era la primera Navidad sin mi madre, me entró la depresión y me pasé con mis declaraciones. Y le aseguro que me arrepiento de todo corazón, porque le quiero mucho.

–También le calificó como «mala persona».

–Fue una pataleta de niño pequeño, porque le considero un buen hombre. No se merece un ataque tan desproporcionado como el mío. Reitero mis disculpas hacia José y su familia. No se merecen esta falta de respeto. Esto es como en los matrimonios, que cuando dos se quieren mucho hay momentos de grandes enfados y revolcones. Si no se quisieran pasarían de todo.

–¿Tampoco es cierto que usted, como afirmó, le ha ayudado más a él que al contrario?

–Me ha ayudado siempre mucho, esa es la realidad. Decir lo contrario sería caer en la mentira.

–¿Mota le ha llamado para pedirle explicaciones por sus palabras?

–No. No hemos hablado, pero a través de amigos en común he intentado hacerle llegar mi arrepentimiento.

–¿Y acusarle de que le ha cambiado el dinero?

–Lo dije para fastidiarle. Ahora estoy enfadado conmigo mismo por mi actitud, por haber tratado a José de esa manera tan dura.

José Mota, ex compañero de Juan Muñoz en "Cruz y Raya"

Juan hace examen de conciencia y confiesa con humildad que «me siento fatal desde el día que se publicó aquella entrevista tan agresiva. No sabía que iba a tener tanta repercusión mediática. Unas consecuencias tan horribles y espantosas. En las redes sociales se ha desorbitado todo, han puesto en mi boca frases que no dije... Me siento desolado, aunque la culpa de todo la tengo yo».

–¿Confía en que Mota podrá perdonarle?

–Se lo pido de corazón, que me perdone y tengamos una conversación cara a cara para limar asperezas y recuperar nuestra amistad. Ese es mi mayor deseo. Me encantaría citarme con él, hablar tranquilamente, justificarme por mis salidas de tono. Me he portado mal y se merece una gran disculpa. Le juro que me encuentro muy dolido por mi proceder. He sido totalmente injusto.

–En las redes sociales se han colocado a favor de uno y del otro. Menudo escándalo.

–Es como si hubiera dos equipos rivales, los que odian a José y los que me odian a mí. Están echando demasiada leña al fuego, es vergonzoso. Y no quiero entrar en ese juego tan sucio. No me esperaba esta repercusión tan horrible. En qué mala hora se me ocurrió decir lo que dije. Una pataleta absurda, y recuerdo que usted me dijo que si me había pensado bien todo lo que le conté entonces, que podría traer malas consecuencias, y no le hice caso, se ha montado lo peor de lo peor.

Muchas gracias @CruzyrayaJuan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto.

¡¡¡Un gran abrazoooo!!! https://t.co/Bqio07oF6n — Jose Mota (@JoseMotatv) January 9, 2021

Pero rectificar es de sabios. A través de redes sociales, José Mota ha recibido de buen gusto las palabras de arrepentimiento de su ex compañero de «Cruz y Raya»: «Gracias por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto», concluye el cómico en Twitter.