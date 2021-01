Las amistades poderosas de Ana Soria: el juez Garzón y Dolores Delgado

Desde que Enrique Ponce cambió de vida al enamorarse de Ana Soria, el perfil de la joven se hizo visible. La nueva y sorprendente pareja se dedicó a publicitar esa relación en las redes sociales. Imágenes llamativas, ya que aún el torero no había firmado el divorcio de Paloma Cuevas. A día de hoy, continúa sin rubricar el acuerdo. Quizá en este retraso tengan algo que ver nuevos asesores de prestigio que podrían estar dando una visión diferente al reparto del hasta ahora patrimonio común Ponce/Cuevas. Y estas personas de confianza se encuentran en el entorno familiar de Ana Soria, como Baltasar Garzón.

Cuando Ponce comenzó una nueva vida con la joven, la familia de Ana se involucró desde el primer momento en la relación. Dada la solvencia económica del torero, él era el responsable de la intendencia y de los gastos que acarreaba esta nueva etapa afectiva con la joven estudiante de Derecho, que por ahora no ha retomado sus clases presenciales. Se encuentra en tercer curso con alguna asignatura pendiente que debería aprobar, ya que tiene intención de trabajar como pasante en el despacho de Baltasar Garzón, como informó el portal «Eurotoro».

Baltasar Garzón en una conferencia en Barcelona el mes pasado

Resulta que el ex juez es uno de los mejores amigos de Federico Soria de la época en la que el magistrado de la Audiencia Nacional estuvo destinado en el juzgado de Instrucción número 3 de Almería en 1983. Llegó con su mujer, Rosario Molina, y los dos hijos, que eran pequeños. Fue entonces cuando Soria, abogado de profesión, conoció a Garzón y a partir de esa fecha iniciaron una amistad que se ha mantenido a lo largo de los años. Tanto es así que el matrimonio le pidió que fuera el padrino de la Ana. Con el tiempo, la presencia del ex juez en la vida de la joven ha sido constante. Vacaciones compartidas en la costa de Almería, donde la familia Soria tiene una casa en San José, y el barquito amarrado en el puerto deportivo. Garzón y su mujer, a la que se conoce en la intimidad como Yayo, pasaban parte de sus vacaciones en la zona, aunque ya el juez no tuviera relaciones laborales allí.

En la actualidad, al grupo familiar se ha unido también Dolores Delgado, la que fuera ministra de Justicia y ahora Fiscal General del Estado. Para Ana Soria estas presencias en su vida fueron importantes a la hora de decidir su futuro académico. Incluso una vez que finalice sus estudios quiere opositar a la Fiscalía.

TERUEL, 06/10/2020.- La fiscal general del Estado, Dolores Delgado (c), preside la toma de posesión de la nueva fiscal provincial de Teruel, Mª Isabel Buj, este martes, en Teruel. EFE/Antonio García POOL

Esta relación de Garzón y los Soria marca una diferencia importante. Hasta ahora parecía que quien aportaba amistades importantes y cierto poder mediático era Enrique Ponce. Pero ante este nexo de unión con el poder, es Ana Soria la que ha introducido en la vida de su novio al que fuera juez estrella de la Audiencia Nacional. Puede ser también, retomando el tema del divorcio del torero, que estas incorporaciones le hayan servido para modificar ciertos aspectos en la rúbrica del documento de ruptura que Paloma Cuevas firmó hace meses.