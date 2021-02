Ideas para regalar en San Valentín

Llega el día más esperado... por los grandes almacenes. Pero no, este año no vamos a ser cínicos, este San Valentín vamos a darnos cuenta de todo lo aprendido durante la pandemia: lo importante son los pequeños detalles y demostrar siempre nuestro amor y cariño. Y además, aunque la mayoría no lo reconozca, siempre gusta que se acuerden de ti, así que este año acuérdate de los que más quieres y disfruta de la festividad de un santo que casaba en secreto a las parejas en la antigua Roma, la ciudad eterna. Porque ahora que no podemos regalar viajes, vamos a disfrutar de momentos eternos y de este día con mucho amor.

Esta es nuestra selección de pequeños detalles con los que celebrar San Valentín:

Para los ardientes

PAQUETE STAY & LOVE

Una noche en el Hotel Urban 5*GL es la culminación perfecta a un paseo romántico por Madrid. Un hotel que combina encanto, modernidad y glamour en el centro cultural y comercial de la ciudad se convierte ahora en el alojamiento ideal para celebrar el amor gracias a su pack Stay & Love. Una oferta que incluye fresas bañadas en chocolate y una botella de Champagne el día de llegada, entre otros detalles.

El pack Stay & Love incluye: alojamiento en el tipo de habitación seleccionado; desayuno diario para dos personas, servido en la habitación; detalle de bienvenida compuesto de una botella de champagne y fresones bañados en chocolate en la habitación y posibilidad de dejar la habitación por la tarde. Precio por noche desde 418€

Masaje para dos

Masaje tailandés

¿Y si nos vamos de escapada de lujo a Tailandia sin salir de Madrid para disfrutar de las bondades de los mejores masajes orientales de España? Si buscas lo más exclusivo, pon rumbo a The Organic Spa ( www.theorganicspamadrid.com ) y pide el ritual ‘Love Yourself First’ (360€ por pareja/200€ individual. Un regalazo de 2 horas y media en el que te mimarán las mejores terapeutas tailandesas en una suite de ensueño, para vivir la experiencia de un ritual inspirado en la Luna de Miel Balinesa que incluye exfoliante corporal, jacuzzi privado para dos - cava y bombones incluidos - y un inolvidable masaje edificante de inspiración balinesa de 90 minutos. Un San Valentín que prolongan durante todo el mes de febrero con tratamientos desde 70 a 300 euros por persona, y que incluye invitación a cava y bombones si vas en pareja (“novios, amigos, familia…, todo vale”).

Más sexo y menos dramas

Power Sex de Q77+: Estas cápsulas naturales te ayudarán a celebrar este día de una manera divertida, ya que aumentan el deseo sexual en hombres y mujeres. www.q77plus.com

Cómo preparar un baño en pareja por San Valentín

Velas aromáticas, unos cuántos pétalos de rosa, buena música, bombones y dos copitas de champagne. Nada de esto puede faltar en la preparación de un baño relajante en pareja por San Valentín, aunque nos quedarían las sales de baño y los aceites esenciales. La firma norteamericana BCL SPA nos propone entre sus sales las de pitaya (fruta del dragón), perlas, leche y miel, así como los de cítricos, lavanda y menta entre sus aceites para el baño. www.californiadreaming.eu

El gozo es sanador

Sensuality Aceite Intimo representa recuperar la cultura del Gozo. Desde la perspectiva de Alqvimia y de la sabiduría femenina, el Gozo y el Éxtasis son fuentes de bienestar y equilibrio, crecimiento y espiritualidad. La sabiduría del Gozo nos conecta con la Felicidad y el Éxtasis. Alqvimia quiere reconectar con la pureza de la energía sexual femenina. Más allá de canalizar su poder de seducción y disfrute, SENSUALITY ACEITE ÍNTIMO te ayudará a reconectar con tu chakra raíz, tu energía sensual y a reflejar tu belleza a través de tu luminosidad. Ha sido creado con el deseo de ayudar a las mujeres a redescubrir la parte más sagrada, mágica y espiritual de su energía sexual. Presentación: frasco con gotero dosificador de 5ml Usos: 50-75 aplicaciones. PVP: 139,90 € www.alqvimia.com

Para los amantes gourmets

Madame Butterfly

¿Hace cuánto que no sientes mariposas en el estómago? Reserva mesa en Madame Butterfly (Luchana, 13 – www.madamebutterflymadrid.com ), el nuevo restaurante de moda de Chamberí, favorito de los amantes de la cocina japo de fusión y dog-friendly-lovers que abrió a finales de 2020 en plena crisis, y que, a pesar de las inclemencias del momento, tiene lista de espera. Para celebrar el mes del amor por todo lo alto (llámalo amistad, pasión o como quieras), nos proponen empezar con bocados tan sugerentes como la Tortilla de Patata en Tempura , versión japo para comer con palillos que causa furor; el Nigiri Spicy Atún Rojo Bluefin y de Vieira dos texturas, explosión de sabores para repetir; el Sashimi de Pulpo a la brasa, un must japo-gallego, y terminar con un espectacular Coulant Wata Ame con algodón de azúcar, un postre, advierten, con un gran poder afrodisiaco.

Alda&Terry en Casa

Nuevo proyecto de envío de comida gourmet a domicilio de Alda&Terry Catering. Hemos creado una caja de San Valentín que consiste en una cena para dos personas, de una variedad de nuestros productos estrella para celebrar San Valentín de la mejor manera posible desde casa. Pack San Valentin incluye :

- Brie trufado

- Salmón ahumado con blinis y salsa de eneldo

- Foie Mi Cuit con crostinis y mermelada casera de cebolla

- Presa asada con salsa de pimientos del piquillo y patatas paja

- Mix de Mini Fondant de chocolate con leche y chocolate blanco

- Una botella de vino tinto ¨ME¨

- Una velita para decorar tu mesa

El precio de la caja es de 55 euros más gastos de envío.

www.aldayterry.com

Al pan pan y al vino vino

Pan delirio

PAN.DELIRIO. te propone su exquisito brunch San Domingo para degustar en casa, elaborado con los mejores productos artesanales. Para ti, para compartir, o para sorprender a domicilio.

Brunch San Domingo (38 €)

1/2 hogaza de Pan Real

6 huevos de Cobardes y Gallinas

1 Delirio

1 Croissant

1 bolsa de mini-cookies de chocolate y nuez

1 mini-quiche de espinacas

2 zumos de naranja de 250ml c/u

1 aguacate

1 tomate

Puedes encargarlo en la web o en cualquiera de los establecimientos PAN.DELIRIO. . www.pandelirio.es

Hogazas con mucho amor para celebrar San Valentín

Un acto tan sencillo y cotidiano como comprar el pan, puede convertirse en un momento de lo más romántico gracias a los panes decorados que Levaduramadre Natural Bakery ha creado para celebrar el Día de San Valentín. Elaboradas con harina integral, puedes tenerlas desde ya en tu casa encargándolas en tu panadería más cercana. www.levaduramadre.es

Estas preciosas hogazas elaboradas con harina integral pueden ser uno de los gestos más románticos del Día de San Valentín. Siguiendo la tendencia de los panes decorados tan de moda últimamente, en Levaduramadre Natural Bakery preparan por encargo estas originales hogazas con las que sorprender a tu pareja el día más romántico del año.

El chocolate más afrodisiaco

Chocolate negro protéico, de Body Genius. El chocolate siempre es un acierto en cualquier ocasión. Y este San Valentín, no es para menos. Si no sabes cómo expresar tu amor, regala chocolate y si es saludable, mejor. Una deliciosa tableta de chocolate XXL alta en proteína, sin azúcares ni polialcoholes y endulzada con planta de achicoria y estevia. Textura cremosa con trocitos crujientes, con todo lo bueno del cacao y cero ingredientes poco saludables. 4,99€

www.mybodygenius.com

Dale al frasco

La nueva distribuidora Compañía de Bebidas Singulares (CBS) será tu mejor aliado para hacer de este día algo único e inolvidable, ¡sea cual sea vuestro mood! Si sois picantes y apasionados, lo vuestro es Dr. Zas, un licor a base de pimientos de padrón de los que siempre pican, de sabor irresistible, divertido y sin complejos, que no deja a nadie indiferente. (10 €). Pero si lo vuestro es un amor bohemio y muy romántico, probad con el delicioso y delicado Dry Gin F Formentera, la brisa del Mediterráneo atrapada en una botella. Inspirado el azul de la posidonia, el sol del amanecer en una pequeña cala, el aroma de las salinas, del tomillo, el limonero, de la higuera (22 €)

Para los Beauty addicts

Cotton candy, fucsia y rojo coral en tus uñas de San Valentín

Laca de uñas Orly

La colección “From The Heart” de ORLY (Especial San Valentín en edición limitada) es un perfecto compendio de tonos tendencia para este Día de los Enamorados, con el cotton candy, el fucsia y el rojo coral a la cabeza, pero la firma norteamericana cuenta con muchos más colores para una manicura dulce y romántica, que te sorprenderán por su fuerza y gran versatilidad, ideales para acompañar con cualquier complemento en una cena especial o evento con tu pareja. Todos ellos, veganos, 12free y no testados en animales. www.premiumlacquer.es

Rouge G de GUERLAIN, la icónica barra de labios -joya de la firma- rinde homenaje al amor con una edición limitada que conquista todos los sentidos. La carcasa se presenta con una decoración de plateada de strass y alberga en el centro un corazón dibujado a base de cristales rojos.

El tono elegido no podía ser otro que el Nº 214 –rojo pasión-, y para la ocasión, la barra se presenta grabada con delicados corazones en relieve que simbolizan el amor más puro y pasional.

Su estuche, un auténtico cofre flechazo, ha sido diseñado expresamente para San Valentín y representa toda la magia de este día y rinde un coherente homenaje al icónico estilo GUERLAIN.

Edición Limitada exclusiva para El Corte Inglés y ww.guerlain.com

Carcasa Rouge G Sparkling Heart, 36 €

Rouge G nº 214, edición limitada, 33€

APRICOT LIP BALM

KISS ME KISS ME KISS ME

Los aceites de albaricoque, germen de trigo (rico en vitamina E alto contenido de antioxidantes), y zanahoria previenen el envejecimiento prematuro y regeneran la delicada piel de los labios.

Este bálsamo contorno de labios nutre los labios en profundidad para que estén suaves e hidratados para tu cita romántica. Lo mejor, su refrescante sabor a limón aderezado con toques avainillados de Mirra. www.thelabroom.com

15ml - P.V.P 22€

Una belleza con denominación de origen es la propuesta natural, made in Spain, de Olimed.

Serum Regenerador Noche, de Olimed. Un serum nocturno cuya fórmula mejorada es aún más intensa, perfecta para las pieles con necesidades extras de nutrición. Úsalo por la noche y despierta con un rostro más luminoso y revitalizado. Gracias al AOVE y su acción antioxidante, revierte y previene los signos del envejecimiento. Especialmente indicado para pieles secas o muy secas y/o maduras. Aplícalo después de limpiar y tonificar. Vierte unas gotas sobre la palma de la mano y aplica sobre el rostro, cuello y escote sin friccionar hasta su absorción. 60€ (Oferta, ahora 30€)

Y yo con estos pelos

¿Que no falla nunca ? Un día en la peluquería y sobre todo si esa peluquería está en una de las zonas más bonitas de Madrid , y nada más entrar parezca que estes en un edén . En www.anandaferdi.com Rosi y su equipo te harán sentir como una reina . Trabajan con productos naturales que no salen el cabello , la música clásica y las bañeras donde te lavas el pelo se convierten en camas horizontales . Presentan estos rituales para San Valentín .

• Tratamiento capilar: Nomeolvides

- Hidrata y repara el daño producido por agentes químicos y medioambientales.

- Reconstruye el núcleo interior del cabello y equilibra la porosidad.

- Trata el cabello demasiado procesado y estresado.

- Devuelve elasticidad, flexibilidad y movimiento al cabello.

Precio: 40€

• Tratamiento capilar: Miramelindo

- Fortalece, alisa y pule cada hebra de cabello.

- Elimina el encrespamiento y reduce la rotura controlando los cabellos rebeldes. Aporta brillo y manejabilidad.

Precio: 60€

Pampering massage, para los más mimosos

Masaje manual que trabaja con delicadeza y mimo, aliviando tensiones y recorriendo con delicadeza toda la musculatura facial. Las manos de la terapeuta se mueven con la destreza de un mimo, de manera sutil, proporcionando una sensación de relajación absoluta, recolocando, hidratando en profundidad y revitalizando la piel. Un auténtico lifting manual, que, además, mejora la calidad del sueño. El resultado es una piel, suave, nutrida, flexible, confortable e hidratada, lista para disfrutar de una fecha tan señalada. PRECIO POR SESIÓN DE 60 minutos. 150€. www.carmennavarro.com 915418113

La firma para los que quieren cuidarse con resultados pero sin obsesiones ni complicaciones extra.

Si te has quedado en blanco, y no sabes qué regalarle a tu pareja este San Valentín…

… o quieres hacerte un auto-regalo porque te lo mereces, te apetece y ¡lo necesitas!...

Nosotros te proponemos una selección grooming para estar siempre ‘on top’.

Handsomefyer (29,95€), crema ‘todo en uno’, hidratante con Ácido Hialurónico y Niacinaimida que trata y oculta imperfecciones (poros, brillos…) con una cobertura indetectable. Ese efecto ‘guapo-pibonaco-subido’ que se ve pero no se nota.

Heroe’s Recharging Mask (28,95€, pack de 4) mascarilla facial de hidrogel efecto ‘recarga-pilas’ que hidrata, refresca y ayuda a tratar granitos y a reducir las arrugas (y la resaca).

Giggleberries Gel (15,95€) un gel hidratante, desodorante y calmante para cuidar las zonas más sensibles y tener el ‘sótano’ fresquito… Ideal para el post-rasurado y pre-perreo.

Pack Make a Wish de Vera & The Birds

Incluye Time to Bloom Handmade Scented Candle (¡NOVEDAD!) y Cerillas ilustradas Time To Bloom (¡NOVEDAD!). Ideal para ‘inundar’ tu hogar con el espíritu Vera & The Birds. El cálido, dulce y sensual aroma empolvado de su nueva vela hará que tus sesiones de ‘manta y peli’ o tus momentos beauty sean toda una experiencia inolvidable. PVP: 16€.

Para los amantes clásicos

Nadia perfumería: FM - Lipstick Rose: Es un perfume sonriente, feliz como un toque de pintalabios que ha tomado el olor de la rosa y un caramelo de violeta. Una visión glamurosa de una mujer muy Marylin que se dispone a salir, maquillándose frente al espejo.

DP 100ml, PVP: 215€

www.nadiaperfumeria.com

¡Totalmente irresistible!

Concentrado de seducción pura, el Eau de Parfum IRRESISTIBLE Givenchy desborda de encanto y feminidad. ¡Esta nueva fragancia es el perfume efervescente por excelencia para ofrecer en San Valentín, cuando el amor y la ligereza flotan en el aire!

Irresistible

Creación colorida de los maestros perfumistas Fanny Bal, Dominique Ropion y Anne Flipo, IRRESISTIBLE Givenchy Eau de Parfum es una fragancia floral amaderada afrutada que invita a una rosa exquisita a ir al encuentro de una madera rubia radiante. Una rosa resplandeciente que se tiñe de tonalidades chispeantes de pera e hibisco antes de palpitar combinándose a un lirio empolvado que la exalta. El cedro de Virginia en nota de fondo aporta elegancia y feminidad.

diptyque – Eau Rose

En Eau Rose, diptyque mezcla dos de las rosas más preciosas en perfumería -damascena y centifolia- para regalarnos esta fragancia puramente floral.

Sobre la piel, el perfume del Eau de Toilette ‘Eau Rose’ de diptyque desprende la delicadeza de la flor, a la que rinde tributo: Eau Rose reúne todas las partes de la rosa, desde el tallo hasta sus hojas verdes, incluyendo algunas espinas.

A los acentos afrutados y al verde ligeramente ácido tenemos que añadir el accidente olfativo de este maravilloso Eau de Toilette ‘Eau Rose’ de diptyque: también contiene ambroxan (ámbar gris).

Si buscas una fragancia floral, fresca y delicada, ¡elige Eau Rose!

- Familia olfativa: floral

- Ingredientes principales: rosa de Damasco, rosa centifolia y acorde de lichi.

- Accidente olfativo: ámbar gris.

PVP recomendado: 112 € (100 ml.)

El amor es una rosa - La colección

La colección “El amor es una rosa” celebra los vínculos más poderosos: los del Amor.

Declinada en dos aromas únicos, la rosa de Damasco se hace cómplice de la menta y el ámbar. Entre la rosa y la menta verde, la alianza se multiplica por diez. Unida al ámbar, resina profunda y enigmática, la rosa revela un carácter sagrado y opulento.

Protegidas por un cristal mate, de un suave tono rosa empolvado o rosa intenso, las fragancias de las velas aromáticas dialogan y se alían. Y lo que es aún mejor: cuentan con dos difusores que conforman una gama completa para la Maison. Vestida con un packaging floral, la colección El amor es una Rosa ilumina la gama Carrière Frères con sus fragantes perfumes.

Regalo ideal para el día de San Valentín, esta colección sabrá conquistar los corazones de tu ser querido.

Aunque cualquier día es bueno para regalar una joya, se acerca la fecha más romántica del año, San Valentín. La firma española de joyería Vidal&Vidal ha preparado una selección de sus piezas más románticas y especiales. Collares y pendientes perfectos para looks del día a día o festivos, y con los que el 14 de febrero podrás decir “te quiero” a tu pareja.

Colección Trendy

Pendientes de Corazón

Pendientes de corazón

Pendientes Colección Trendy chapado en Oro 18ktes de Aro motivo corazón colgante.

Precio: 34 euros

Más información: https://www.vidal-vidal.com

En unos días estarán en manos de muchos enamorados. Y es que regalar flores en esta fecha se ha convertido en algo más que una tradición.

Pero ¿por qué lo hacemos?

Interflora , empresa líder en el envío de flores, te cuenta la historia (o la leyenda) que rodea a esta costumbre y te propone algunas ideas que van más allá de las rosas rojas, las flores más regaladas en este día, pero no las únicas. ¿Las más demandadas ?

Rosas rojas siempre

.* Ramo Amor

Está compuesto por 12 preciosas rosas rojas de tallo largo para celebrar este día

PVP: 74,95 euros