Lunes

Que dice Iglesias que «En España no hay una situación de plena normalidad democrática». Bufff, lo veo venir. No se hablará de otra cosa esta semana. Este vicepresidente no sabe el daño que le hace a su país, cómo cercena futuras inversiones, cómo… Pero, hombre, si no es capaz de cumplir con el compromiso de estar en un Gobierno, si no sabe cuáles son sus responsabilidades, váyase y deje de cagarla.

Y hablando de los que la cagan, ahí está el tal Paco Sanz que se rió de media España fingiendo tener 2.000 tumores y le sacó la pasta a todo el que pudo. Pues no irá a la cárcel porque ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y solo tendrá que enfrentarse a un juicio de responsabilidad civil... ¿A que acaba sin ir a la cárcel y declarando que no tiene un duro y sin pagarlo? Los más jetas siempre son los más afortunados.

El Gobierno cambiará la ley para que casos como el del rapero Hasel no tengan penas de cárcel. Lo que se diga en cualquier manifestación artística, cultural o intelectual, deberá permanecer al margen del castigo penal. Lógico. Hay otras vías contra los excesos de la libertad de expresión. Pero tiene que haberlas.

Ana Soria, conduciendo sin carné. Fue pillada por la Guardia Civil ¡mientras Ponce intentaba cambiarle el asiento! ¿Estamos tontos? ¿O la notoriedad nos hace sentirnos impunes? .

Martes

El debate sobre el futuro de Cataluña demostró que los líderes que se presentan a las elecciones son unos tipos y tipas que no valen para la política. Insultos, gritos, reproches y un denominador común… Illa… Ponte la mascarilla, Illa, ponte la mascarilla, que no tienes PCR, ponte la mascarilla, podrían haberle cantado. A partir de ese disparate, todos los demás. Y el ex ministro de Sanidad, agitando su invisible capa de Superman y asegurando que «rescataría a la economía de manos de los independentistas». Me tiene perpleja el «efecto Illa». Y debe de existir a juzgar por los nervios de sus adversarios. ¡Qué vergüenza de debate!

Julio José Iglesias rompe con Charisse… Pero ¿cuándo se casó? ¿Por qué no me enteré? ¡Estoy fuera del mundo!

Miércoles

El rótulo de TVE diciendo que «Leonor se va de España, como su abuelo» no es periodismo. Dos minutos lo tuvieron en la tele pública. Y España entera, zona monárquica o republicana, flipando… Un vicepresidente que critica nuestra democracia, una tele pública que ataca a la hija del Jefe del Estado… ¡Esto es Hollywood!

Seguimos. Sale Montero 1 (María Jesús) a justificar las declaraciones de Iglesias diciendo: «Este tipo de cuestiones hay que entenderlas dentro de una campaña electoral» ¿¿¿??? Y luego Montero 2 (Irene), sale a defender a su maridín. Como siempre. No lo hace con otros ministros ni aunque sean de Podemos, pero con su maridín, sí. Da muuucha grima. Mientras, 185 intelectuales de diversas ideologías piden la dimisión de Iglesias por dañar la democracia. Pues eso.

Jueves

Que dicen en la tele que está muy feo que la Princesa de Asturias se vaya a cursar los dos próximos cursos a un colegio de Gales, con la que está cayendo en España y la ruina de tantos españoles… pero, pero… ¿qué quieren? ¡Si lo van a pagar los Reyes con su asignación –que es de risa, comparada con la del resto de los monarcas– y la niña va para Reina!

Bernat Barrachina, autor del polémico rótulo en TVE sobre ese viaje escribió en un tuit, donde además reproduce el video de la escena del emérito pidiendo disculpas. «Me han despedido como al abuelo de Leonor». ¡Uy qué gracioso! Seguro que lo contratan para hacer monólogos…

Una cosa más seria y preocupante: Reino Unido detecta dos nuevas variantes de Covid y una de ellas parece que no es ninguna tontería… Esto no se acaba nunca, al menos en el mundo occidental. China es otra cosa.

A ver, ¿quién es la presentadora rubia y divina que se ha separado hace poco a la que le está tirando los tejos toooodo el personal?

Viernes

¿Será verdad que una «ciudadana» del ayuntamiento y otra de la comunidad quieren hacerse «populares»? Cada vez lo cuentan en más foros…

Hoy me toca revisar, dónde cómo y por qué, cambian las restricciones Covid en España. ¿Lo tienen claro? Pues yo tampoco. Hale, si son catalanes, empiecen a reflexionar, que tienen elecciones el día del amor y la mascarilla, Illa, ponte la mascarilla…