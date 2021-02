Jorge Javier Vázquez se estrena como primer tronista gay de “Mujeres y Hombres y Viceversa”

Jorge Javier Vázquez ha protagonizado hoy un hito histórico en televisión al convertirse en el primer tronista gay de “Mujeres, hombres y viceversa”. Después de bromear, en numerosas ocasiones, con la posibilidad de buscar el amor en el programa presentado por Jesús Vázquez, Jorge ha decidido probar suerte en “MHYV” y, con la mejor de sus sonrisas y nuevo look, se ha estrenado en el trono. Con el pelo color dorado, unos sencillos jeans y una original sudadera, Jorge ha comenzado su nueva aventura muy contento y animado, confesando entre risas que “me da un poco de apuro estar aquí. Me siento el señor mayor, bueno es que lo soy”.

“Tengo muchas ganas de empezar. Llevo varios días pensando si he hecho bien o mal, he pedido la opinión de compañeros y amigos, pero aquí estoy”, ha señalado Jorge, que finalmente ha decidido probar suerte en el programa “porque en esta época en la que estamos es muy complicado conocer a alguien, en los solteros es muy difícil. Y al final, qué diferencia hay entre quedar con uno de Tinder a otro q salga por la tele...”.

Sin embargo, su estreno en el trono no ha sido el soñado por Jorge Javier, que en pocos minutos se ha enfrentado a situaciones tan surrealistas que el presentador ha acabado pidiendo entre sonrisas “hablar con el director de casting del programa porque me da la impresión de que estaba de vacaciones...”.

Y es que su primer “pretendiente” ha resultado ser Tom Brusse que ha acabado aclarando que no aspiraba a conquistar al comunicador, sino que le ayudaría a encontrar el amor, siendo su asesor del amor en el programa. Descartado Tom han ido desfilando por plató los pretendientes del presentador que, estupefacto, no daba crédito ante lo que veían sus ojos. Y es que el primer hombre dispuesto a conquistar su corazón, Alberto, se ha presentado para confesar, a continuación, que abandonaba el programa porque quería recuperar a su exnovio, al darse cuenta en los últimos días que quería luchar por lo que tenía fuera.

En busca del amor

Tras este inicio accidentado, Jorge conocía al siguiente aspirante, David, de 44 años, nadador profesional y procedente de Barcelona. Un hombre que lleva 10 años sin pareja y, apasionado de los fenómenos paranormales que tiene muy claro que el presentador le gusta y quiere conquistar su corazón.

A continuación Jorge ha conocido a Fran - de Benalmádena, de 32 años - con quien lleva más de un año hablando por redes sociales. Un hombre musculoso y tatuado que ha despertado las suspicacias del presentador porque anuncia en su Instagram que es “pretendiente de Jorge Javier Vázquez”. Rápidamente, Belén Rodríguez intentaba desenmascarar al joven, que resulta que está casado y, aunque su relación se acabó - según él - sigue viviendo con su expareja. Algo que ha escamado a todos en el plató.

Siguiendo con el casting, ha llegado el turno de Dani, de 27 años y procedente de Sevilla. Uno de los chicos que el comunicador aseguró que le parecía guapo después de ver sus vídeos de presentación, y con el que ha presumido de química durante su breve conversación y con el que ha “quedado” para aprender a patinar juntos aunque no ha comenzado con buen pie con Jesús Vázquez al asegurar que no le gustaba salir por lugares de ambiente porque “aparta a las locas”. Un comentario que llama la atención hoy en día, cuanto menos, y más tratándose de alguien homosexual.

Para terminar, hemos visto a su último pretendiente, Michael, de 31 años y de origen dominicano. Un auténtico bombón al que Jorge conocerá... ¡En el próximo programa!