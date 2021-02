Antonia Dell´Atte ofendida con Alessandro Lecquio: “Él tiene mucho que callar”

Las palabras del Conde Lecquio en El programa de Ana Rosa, asegurando que se sentía identificado con Paquirri, han provocado que su ex mujer, Antonia Dell´Atte rompa la tregua en la que estaba sumida desde la muerte de Aless Lecquio y arremeta contra su ex.

El motivo: la comparativa que ha hecho el polémico colaborador entre las familias políticas de Isabel Pantoja y los Dell´Atte, unas palabras que no han dejado indiferente a la italiana. Hace unas semanas, Alessandro confesaba que como a Paquirri, le molestaba la presencia de la familia de su mujer en casa: “Llegaron de repente como okupas a mi casa. Empezaron a aparecer todos. Yo le decía a Antonia que no había sitio y ella decía que no pasaba nada, que dormían en el suelo”.

En la conversación entre el periodista de Europa Press y la modelo, que ha sido publicada en Chance, Antonia se muestra incrédula ante las declaraciones de su ex, pero aún así le advierte: “Tiene mucho que callar”. Unas palabras que dejan claro que, a pesar de la tregua entre ambos, la relación de la ex pareja dista mucho de la cordialidad.

“Tiene mucho que callar” dice Alessandra, incrédula, a las declaraciones de su ex.

Alessandro Lequio no dudó en comparar a la familia de su exmujer con la de la tonadillera, criticando que siempre estaban metidos en su casa. Unas palabras a las que la ex modelo no da crédito y a las que respondió enfadada.

-No sé si oíste un comentario que hizo Alessandro Lequio comparándose con Paquirri en el sentido de que cuando os casasteis toda tu familia se metió en vuestro hogar y dio a entender que el casado, casa quiere, que demasiada gente en casa.

- ANTONIA: Por favor, no me creo esto. Yo no me creo que él haya dicho eso... Creo además que él tiene que callarse muchas cosas.

- Fue un comentario divertido, tampoco...

-ANTONIA: Adoro, adoro, adoro, adoro. Adoro que la mentira siempre vaya por delante, pero la verdad la sigue y la persigue. Adoro, no me lo creo que haya dicho esto.

Orgullosa del primer trabajo musical de su hijo Clemente

Además, en la entrevista realizada por Europa Press, Antonia asegura que su hijo Clemente está centrado en su música y quita importancia a los rumores que aseguran que podría concursar en Supervivientes. “Él está en su trabajo, él trabaja. La música es algo que él escribe bien porque a mí también me gusta la música, pero luego tú sabes que si no hay muchos enchufes llegar solo a ver el señor... Si no te ayuda nadie...”.

Clemente Lecquio presentaba hace tan sólo unas semanas Broadcast of Electric Dreams, un álbum de 10 canciones instrumentales que ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, en el que homenajea a su hermano Aless. Lo hacía en Instagram con las siguientes palabras: “Un trabajo largo de ocho meses que por fin ve la luz. Podéis escuchar mi álbum Broadcast of Electric Dreams” y agradecía a la revista People en español, a la que concedió una entrevista, la promoción.

De este modo, el único hijo habido en el matrimonio del aristócrata y la top model italiana deja claro su deseo de mantenerse al margen de la prensa del corazón y que no está dispuesto a seguir los pasos de sus padres para hacerse un hueco en el panorama musical ni mediático.