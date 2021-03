La ex nuera de la Infanta Elena, Mar Torres, sale en su defensa

La última polémica en la Casa Real, la vacunación en Dubai de las hermanas de Felipe VI, las Infantas Doña Elena y Doña Cristina, está generando un enorme debate social. Son muchos los que han criticado que se hayan vacunado aprovechando un viaje a Dubai para visitar a su padre, el Rey Emérito, pero cada vez más famosos apoyan que lo hayan hecho. Entre ellos se encuentra Mar Torres, la ex novia del nieto mayor de Don Juan Carlos, que no ha dudado en hacer público su apoyo moral a la que fuera su “suegra”.

A pesar de que hace más de un año que rompió con Froilán, como se conoce en los medios a Felipe de Marichalar y Borbón, Mar no duda en seguir apoyando a la que fuera su familia política, con quiénes, a excepción de Victoria Federica, sigue manteniendo una excelente relación. Tras las críticas que están recibiendo las hermanas del Rey Felipe VI por haberse vacunado contra el Coronavirus durante su última visita al Rey Juan Carlos, la millonaria ha salido en su defensa.

Froilán y Mar Torres Fontes en una imagen de archivo

Ante las cámaras de las agencias, Mar no ha permanecido callada y no ha dudado en apoyar la vacunación de las Infantas. “Muy bien, era necesario. Me parece estupendo que lo hayan hecho. Ellas se tienen que vacunar y obviamente.... Se tienen que vacunar, hacen bien”.

La ex de Froilán ha comparado el difícil momento que vive su ex suegra con el que recientemente la hizo explotar en lágrimas en su Instagram, tras publicar una foto en ropa interior por la que recibió todo tipo de insultos y críticas de los usuarios de las redes sociales. Más tranquila y recuperada, la hija del dueño de la empresa El Pozo asegura que las críticas fueron muy injustas y defiende su libertad personal: “Cada uno hace lo que quiere y cuando le da la gana”.