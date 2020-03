Mar Torres y Victoria Federica: guerra de cuñadas por la cuarentena

La cuarentena no está resultando nada fácil para Mar Torres, la novia de Felipe Juan Froilán Marichalar y Borbón. Hace unos días la joven protagonizaba una polémica en redes por saltarse la cuarentena para ir “a dar un beso a una amiga y tomarme un vino” por su cumpleaños. Su irresponsabilidad provocaba los insultos y críticas de sus seguidores a los que, según publicaron algunos medios, se sumaba su propia cuñada, Victoria Federica, quién supuestamente la insultaba públicamente ante su irresponsabilidad.

Ante la repercusión que tuvieron sus actos, la nuera de la Infanta Elena, ha querido pedir perdón a través de sus redes sociales a sus seguidores y aclarar la polémica con su cuñada. En el mensaje, emitido a través de su perfil de Instagram, ha expresado su malestar ante los insultos que está recibiendo, negando que su cuñada se hubiera referido a ella llamándola “borderline”.

“Estoy recibiendo insultos y no me está gustando nada. Quiero aclarar que si alguien se sintió ofendido pido disculpas. Se que fue una imprudencia por mi parte pero quería recalcar que todo fue al principio de este caos”. La joven ha querido aclarar que el pasado 18 de marzo tuvo que salir de casa para ir al médico y a la vuelta, como era el cumpleaños de su amiga que vive muy cerca de su casa, fue a verla para darle una sorpresa.

Aunque se ha mostrado arrepentida por sus actos, Mar ha querido que no es cierto que Vic la insultara cuando, durante el directo con el que provocó el escándalo, Vic escribió “borderline”: “También quería decir que nadie me llamó ‘borderline’. Se estaban saludando dos personas entre ellos y se dijeron ‘borderline’. Quiero dejar claro que nadie me lo llamó”, zanjaba la multimillonaria.