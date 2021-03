Luis Rollán: “Desde ayer mi camino y el de Isabel Pantoja van por separado”

Luis Rollán, colaborador de “Viva la vida”, se convirtió ayer en protagonista del programa que presenta Emma García, tras manifestar que había mantenido una conversación con Isabel Pantoja. Conocida por todos es la relación de amistad que une al periodista con la artista. “Siempre la he defendido porque la quiero. Y ayer la llamé y no me contestó, por lo que pedí que lo hiciera”.

Rollán se mostraba muy enfadado y sorprendido al considerar que hay mucha gente que quiere a Isabel Pantoja, él entre ellos, y le duele oir que está aislada en Cantora, que ha perdido mucho peso, y que además podría volver a prisión.

“Me preocupa que no hable conmigo y sí, por ejemplo, con mi compañero Aurelio Manzano. Y no es por celos. Durante mucho tiempo he intentado mediar para que hubiera un entendimiento entre ella y su hijo, Kiko Rivera. Pero ahora había decidido darle espacio”.

Lo primero que Pantoja le contesta a Rollán es que “yo no tengo que hablar con nadie”. A lo que el colaborador, molesto, le contestó si “yo soy nadie”. “Desde ayer mi camino y el de Pantoja van por separado. En una amistad hay que remar los dos”.

A la pregunta de Emma sobre cuál era el motivo del enfrentamiento entre él e Isabel Pantoja. Rollán contesta que la artista le echa en cara que no la defendió hace meses cuando Kiko Matamoros dijo que ella “era egoísta”. “Yo no escuché el comentario”, respondía Rollán a la presentadora.

“Además no puedo permitirle que me diga que yo estoy en televisión gracias a ella”, añade Rollán.