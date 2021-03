Jesús Mariñas sobre Antonio David: “Él representaba un peligro para la familia”

Jesús Mariñas, gran amigo de la fallecida Rocío Jurado, interviene esta tarde en el programa “Sálvame” para contar cómo vivió algunos de los duros episodios que relató anoche Rocío Carrasco en la docuserie sobre su historia, “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”. Más concretamente aquel en el que la hija de “la más grande”, a sus 17 años, se fue a vivir a Argentona junto a Antonio David.

“Estamos halando de una época que no es la actual, las cosas eran menos fáciles, se ataba más corto en las relaciones. Rocío Jurado era una madraza, la historia de Barcelona la vivió fatal. Ella olió lo que se les venía encima y rechazó a David desde el primer momento”, confiesa el periodista. “Argentona en aquel momento era un pueblito de Barcelona, estuve varias veces en esa casa y alucinaba. Pensaba ‘el amor no es ciego, es tonto’. Ella protagonizaba ese amor, yo lo veía y presenciaba”, prosigue.

“Rocío y Pedro no podían decir nada, era como pegarse contra una pared. Rocío a los 18 años era caprichosa e impertinente, creo que por un exceso de cariño paterno”, dice Mariñas. “Rocío Jurado se puso de rodillas para decirme que no hablase de su hija ni de Antonio David, me dijo ‘a esa no, que a esa la he parido’. No quería que hablase de David por la repercusión que tenía para ella. A David le tenía cierto simpatía y antipatía a la vez, él representaba un peligro para la familia”, confiesa sobre “la más grande”.

Según Mariñas, Rocío Carrasco no podía contarle a su madre lo que sucedía en su relación con Antonio David: “mantenían lejanía de sus cosas íntimas”.

Además, opina sobre la buena sintonía que mantienen actualmente Antonio David y Ortega Cano: “No me sorprende porque estoy acostumbrado a ese cambio de opiniones en general”. Y confiesa para sorpresa de los colaboradores de “Sálvame” que el amor entre Rocío Jurado y Ortega Cano se rompió por “no usarlo. Se iban a separar”. Y es que Mariñas asegura que entre ambos había “fortísimas y permanentes discusiones”.