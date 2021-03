Rocío Flores, clave del intento de suicidio de su madre: "No estaba preparada para verla"

¿Estas preparada para contar cómo ha sido tu forma de tocar fondo?.

“Sí, ahora sí, tengo que hacerlo. El título del documental viene por un suceso, el 5 de agosto de 2019, un suceso que yo no hubiese verbalizado jamás si no fuese porque se ha puesto en conocimiento en medios de comunicación que no lo han hecho público. Pero tarde o temprano, habría alguien que lo cuente y creo que me pertenece a mí hacerlo. Antes del 5 de agosto ponen en mi conocimiento que mi hija va a ir a defender a su padre en GH VIP. En ese momento yo no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado. Llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011 con un diagnóstico y un tratamiento muy fuerte: un síndrome ansioso depresivo moderado y grave. Esto no lo digo yo, lo dicen varios profesionales, entre ellos, el gabinete adscrito al juzgado de violencia contra la mujer que emite un informe demoledor. Explico esto para que se entienda cómo estaba yo en ese momento. Estaba hundida, durante mucho tiempo... no quería salir de mi casa, era no poder desarrollar mi vida normal, no querer tener nada que ver con nada ni con nadie y me llega esa noticia. Entonces por mi cabeza empieza a pasar todo los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez. Pero esta vez, había un elemento mayor que era mi hija defendiendo a su padre. Yo no veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012 y no estaba preparada para verla a ella y aún menos para lo que venía.”

“No quería seguir sintiéndome cuestionada ni seguir viviendo en esas circunstancias y ese día, el 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo. Que no puedo, que no quiero, que ya había hecho todo lo posible para que eso cesase, y ya había puesto en manos de la justicia una serie de actitudes que yo consideraba maltrato. Y pensé que había llegado el momento de que todo terminara y que la única manera era quitándome de en medio. Me tomé varias pastillas diferentes.”

Fidel la salvó y la llevó al hospital de urgencia.

-¿Y quién te salvó?

Pues Fidel que entró en la habitación porque yo no me levantaba. Al hospital llegué dormida, no recuerdo nada. En urgencias me preguntan y digo que no quiero seguir viviendo y que me da igual no haberlo conseguido y que siempre me quedaba el puente de Segovia. De ahí, me ingresan en otro hospital y allí tomo conciencia de la barbaridad que había hecho y que quería hacer con posterioridad. Yo me doy cuenta de lo que había hecho y me parece que era una soberana putada para los míos. Pero, en ese momento, no piensas en nada ni en nadie. Sólo piensas que no quieres volver a ver el odio en tu hija, ni sentirte mala madre, ni que has perdido las dos personas más importantes en tu vida. Es una elección cobarde, una acción egoísta y una acción de la que me avergüenzo, pero es la puta realidad. Posteriormente me fui del hospital porque me avisaron que había alguien de prensa y me fui. Me quería ir a mi casa porque allí era el único sitio que me sentía segura”.

Antonio David y su hija Rocío, han tenido acceso al informe médico de su intento de suicidio

“Sé que ese informe-continua Rocío- llega a las manos de la otra parte y él ya está en la casa de GH VIP. Eso coincide cuando mi hija entra y le dice: “Todo lo que tienes fuera está mejor que como lo dejaste”. Eso para alguien que no sepa la historia puede parecer algo normal, pero para mí no. Sé que después se ofrece ese informe mío a dos revistas de este país diciendo mira lo que se ha inventado ahora. Una vez que pasó todo este episodio, vergonzante para mí, empecé a madurar la idea de que ya había tocado fondo y que nada ni nadie se merecía que le diera el gusto de quitarme de en medio”.

¿Qué esperas después de que se emita este documental?

“Yo lo único que espero es que se sepa la verdad, la verdad documentada, probada. Aquí no hay mi verdad o te verdad, aquí hay una verdad”.

“¿Qué esperas de tus hijos?”

“Creo que espero que sigan creyendo la versión que tienen porque, el día que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado y de que ella ha formado parte, va a ser el peor día de su vida. Y no me gustaría que sufriera” dice sin poder dejar de llorar.

Todo lo que Rocío ha perdido y ya da por perdido

“A mí nadie me devuelve fines de curso de mis hijos, besos, abrazos...Nadie me devuelve el poder ejercer de madre, todo lo que me he perdido de ellos. A mí nadie me va a devolver todo lo que por esta persona he perdido, los reyes, las navidades, ¡nada de eso!. Que yo no he podido disfrutar de ellos, quiero paz, quiero que se sepa la verdad, que se haga justicia, quiero que se me deje de juzgar, que se deje de hacer daño, quiero vivir con lo que me queda porque lo otro, ya no lo tengo ni lo voy a tener.” dice resignada y sin creer que su testimonio pueda hacer cambiar de idea a sus hijos. “A mí se me ha coartado como madre, como mujer, como hija, se me ha quitado lo más importante que tiene una madre que son sus hijos. No quiero nada, quiero que se haga justicia y quiero que se sepa la verdad”.