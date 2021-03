Olga Moreno, la madre que les falta a los hijos de Antonio David

A Antonio David Flores le tocó el Gordo de la Lotería el día en que se cruzó en su vida Olga Moreno, su actual esposa y madre de su hija pequeña. Ella era empleada de unos grandes almacenes, él un hombre marcado por una separación traumática.

Las dramáticas declaraciones de su ex mujer, Rocío Carrasco, me aseguran, “han unido, aun más si cabe, a Antonio y Olga. En los momentos duros es cuando se reflejan con mayor claridad, los verdaderos sentimientos, y Olga, en este sentido, es una esposa que ha vivido en propia carne el sufrimiento de su marido durante tantos años de denuncias de su ex mujer”.

La ruptura entre la hija de “la más grande” y sus dos hijos, Rocío y David, le convirtieron en una nueva madre para los niños, hasta el punto de que Ro llegó a escribir en las redes sociales que “mi madre se llama Olga”. Puñalada al corazón a quien le trajo al mundo.

En unos días, Moreno se convertirá en concursante de la nueva edición de “Supervivientes”, eso si antes no decide no participar en el programa. Quiere estar cerca de Antonio, al que han echado de Mediaset, y cuando hablo con ella reconoce que, si pudiera, no viajaría a Honduras, pero el contrato le impide romper sin penalización el compromiso firmado.

Me pide que entienda que “no puedo hablar, el contrato no me lo permite, soy consciente de esa penalización, y no me importa…”. Hará, finalmente, lo que el corazón le dicte. En la vida, su prioridad son su marido, su hija y esos dos “hijos” de otra a los que tanto quiere.

Dueña de una tienda de moda en Málaga, reconoce que es un “negocio que funciona”, no tanto como desearía pero funciona en tiempos de pandemia.

Enamorada y volcada en su familia

Los que la conocen bien hablan de una “mujer enamorada y volcada en su familia. Ha perdonado presuntas infidelidades de Antonio, porque el amor que siente por él es mayor que las habladurías y los rumores. Tiene carácter, sí, pero, en su fondo, prima la sensibilidad y siempre busca soluciones a los problemas, nunca los elude ni los aparca. Antonio encontró en Olga la estabilidad que le faltaba, su paño de lágrimas, los sentimientos que no cuajaron junto a Rocío”. Para Ro es confidente y amiga, y con David le unen lazos muy especiales.

Si se marcha a la isla podría enfrentarse a la posibilidad de regresar a España antes de tiempo, por culpa del contencioso que mantiene con la Carrasco, quien la demandó por hacer públicas, al igual que hizo Belén Esteban, sus deudas y sus problemas económicos. Rocío no conoce límites y no se contenta solamente con ir contra su ex marido en el juzgado.

Antonio David y Olga Moreno

Ahora, mientras Antonio se queda sin trabajo en Telecinco, es ella la que tendrá que sacar adelante monetariamente a la familia, por lo menos, hasta que su esposo vuelva, algo que nadie duda, a su silla de “Sálvame”.

El mismo Antonio le anima a que concurse, que abstraerse por un tiempo del conflicto le vendrá bien, que él está tranquilo y que responderá a su ex mujer en los tribunales. Pero el drama puede magnificarse cuando, desde Madrid, le cuestionen temas tan íntimos que abren las heridas del alma. Ahí, la fortaleza y la entereza, pueden venirse abajo delante de toda España.