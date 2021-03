¿Puede reabrirse la causa contra Antonio David Flores por maltrato a Rocío Carrasco tras las denuncias en un documental en la televisión? Un procedimiento judicial que ha sido sobreseído de forma provisional sí puede reabrirse si se aportan nuevas pruebas que convenzan al juez que investigó los hechos para hacerlo. Si los magistrados hubieran decidido el sobreseimiento, de forma libre, esto tendría los efectos de causa juzgada, por lo que no podría reactivarse.

Pero este no es el caso de Rocío Carrasco, cuya denuncia fue sobreseída de forma provisional. Además, una causa por malos tratos no se extingue hasta pasados cinco años desde la prescripción de la infracción o delito. El último archivo se produjo en 2018, por lo que este procedimiento podría ser activado en cualquier momento hasta 2023, la fecha límite, explican a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Sin embargo, las posibilidades de que se investiguen de nuevo los hechos son muy remotas, ya que una simple declaración en un medio de comunicación, sin aportar nuevas pruebas relevantes, no es suficiente para revitalizar una causa, que según explican fuentes del Tribunal Supremo, no está activa: «Pendiente no tiene nada», especifica a esta redacción un portavoz del Alto Tribunal. Es decir, la Audiencia Provincial de Madrid cerró la causa y el recurso no prosperó en el Supremo, que es el último garante de la Justicia en España.

Rocío Carrasco rompe su silencio

Según relata el diario digital «Nius», la hija de Rocío Jurado recurrió el sobreseimiento del caso y, en marzo de 2017, ratificó su denuncia por maltrato físico en el juzgado de violencia de género. Pero, en marzo de 2018, una juez decidió reabrir el procedimiento, aunque fue por poco tiempo, ya que la Justicia aceptó el recurso posterior de Antonio David Flores. En noviembre de 2018 los magistrados determinaron un nuevo sobreseimiento provisional, que fue confirmado por el Supremo.

Juicio mediático y social

En declaraciones a «El programa de Ana Rosa», el abogado de Antonio David Flores, Iván Hernández, ha rechazado que el caso se pueda reabrir: «Antonio David ha sido investigado durante tres años. Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense, han declarado los imputados y la justicia por dos veces ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas», ha comentado en el programa, según informa Europa Press.

«Aportó todas las pruebas, declaró todo el mundo y la Justicia se pronuncia que no hay indicios. Se solicita el recurso, la reapertura y no hay indicios. Ha estado tres años investigado». Sobre la causa, el letrado ha asegurado que a lo largo de esos tres años, tres juezas y cuatro jueces han dictado seis resoluciones: «Han podido ver todas las pruebas. No se puede hacer un juicio social. No se puede señalar, tachar y condenar a Antonio David Flores fuera de la justicia. Han sido cientos de escritos los presentados por la defensa de Rocío Carrasco», ha lamentado.

Antonio David Flores llegando a un juicio en Alcobendas

Convencido de que el caso no se puede reabrir aunque la hija de Rocío Jurado pida la declaración de otros médicos que elaboren un informe favorable a los intereses de Carrasco, el letrado ha lanzado una pregunta a todos los espectadores: «¿Pero alguien piensa que Rocío Carrasco durante tres años no ha tenido el mejor asesoramiento legal? Han comparecido todos sus psiquiatras privados, que no públicos», ha lamentado en el programa de Ana Rosa Quintana. No es de la misma opinión el abogado de Rocío Carrasco que confía en que el caso siga adelante.