Sara Carbonero y Eva González, unidas por “el fantasma de la infidelidad”

Se conocen y la admiración es mutua. Sara Carbonero y Eva González se lanzan mensajes en las redes sociales, se piropean por sus logros y mantienen una relación muy cordial. Pero, al margen de esa amistad tan mediática, les une el que ambas han sufrido los efectos negativos del “fantasma de la infidelidad”.

La popular presentadora sevillana lleva mucho tiempo aguantando a la canaria Karelys Rodríguez, la abogada y tertuliana de “Viva la vida”, casi muda en el plató por su escasa aportación dialéctica, que asegura que mantuvo una relación paralela a la de Eva con su marido Cayetano Rivera, algo que a la andaluza le causa risa, tan seguro está de la fidelidad del torero.

Eva González y Cayetano Rivera

Lo de Sara es más reciente, tras su ruptura matrimonial con Iker Casillas, empiezan a aparecer chicas que afirman haber mantenido relaciones con el futbolista mientras estaba con la periodista.

Una fuente cercana a la ex de Iker nos cuenta que la palabra infidelidad ha sido motivo de diálogo entre Sara y Eva en sus conversaciones “secretas”, las que no cuelgan en Internet. Muy pocos están al tanto de que esa amistad se acrecienta con el paso del tiempo. Carbonero sufre al enterarse de las presuntas escapadas sexuales del padre de sus hijos. González pasa de especulaciones y su matrimonio funciona al cien por cien. Pero el “fantasma”, quieras que no, hace daño en la mente de sus víctimas.