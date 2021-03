La reflexión de Sara Carbonero con ¿Mensaje a Iker Casillas?: “Aprenderás...”

Han pasado ya más de dos semanas desde que la separación entre Sara Carbonero e Iker Casillas se hiciera oficial pero, los mensajes de la periodista a través de sus redes sociales siguen dando mucho de que hablar y se prestan a todo tipo de interpretaciones por parte de sus seguidores.

La triste noticia de sus ruptura llegaba el 12 de marzo con un comunicado conjunto. “Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados”, señalaron. Ahora, Sara sigue afrontando su nueva vida y ha encontrado en las redes sociales la mejor plataforma para mostrar sus sentimientos y tal vez lanzar algún que otro mensaje oculto.

Este fin de semana no ha sido una excepción y de nuevo Sara ha dado alas a las interpretaciones con sus profundas reflexiones en Instagram. “Empezar así el sábado”, escribía Carbonero junto a este texto en el que se muestra optimista a pesar del dolor, la mentira o el engaño al que parece haberse enfrentado a lo largo de su vida. “Aprenderás que las promesas no siempre se cumplen. Y que las personas importantes no te fallan, aunque se equivoquen, siempre estarán”, cita el relato que muchos han entendido como un dardo al ex portero del Real Madrid. Y añade: “aprenderás que todos tenemos un pasado y buena o mala memoria para recordarlo, pero que somos quienes somos gracias a él”.

Unos mensajes, que todos vinculan a su ruptura, en los que la periodista destila amargura y sobre todo decepción.

Miedo, decepción, mentiras...

La larga reflexión de Sara incluye un párrafo en el que todos han visto reflejada una crítica de la periodista a lo que ha podido ser su vida junto al arquero de la selección española. “Aprenderás a no justificar tus errores ni los de los demás, asumirás tu responsabilidad y perdonarás antes de decir adiós. Aprenderás que cada cual siente la vida de forma diferente y que aquello que te parte el alma a otro a penas le roza la piel. Que hay instantes y miradas que te cambian la vida, y que decir no a tiempo es una victoria. Aprenderás que el miedo y la confusión son solo excusas inventadas para evitar la verdad dolorosa. Y que el que quiere ser libre lo es, y que tu libertad merece el mismo respeto que la del resto”.

Hace unos días, Sara Carbonero también difundió una ‘publicación’ realizada desde la cuenta ‘@culturainquieta’ en la que se puede leer: “Me rompí, así que crecí diferente”.