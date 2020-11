Karelys Rodríguez vuelve a la carga: “No consigo olvidar a Cayetano”

Karelys Rodríguez, ha vuelto a hablar y lo ha hecho - vía exclusiva - en la revista “Lecturas” donde confiesa que sigue enamorada del torero. Unas declaraciones cuanto menos sorprendentes, puesto que la canaria - colaboradora eventual de “Viva la vida” - ha asegurado en los últimos meses que no iba a hablar ni de su vida privada ni de su intimidad con el marido de Eva González. Sin embargo, algo la ha hecho cambiar de opinión y, pese a que su supuesta relación terminó cuando salieron a la luz sus fotografías cómplices en Londres, a comienzos de este año, Karelys es incapaz de pasar página. “No consigo olvidar a Cayetano. Siento que sigue marcando mi vida”, desvela una afectada canaria en “Lecturas”, además de asegurar que “si no lo hubiese hecho público seguiríamos enganchados. Si quisiese, seguiría con él”.

Unas palabras con las que Karelys confiesa que todavía está enamorada del torero y que lo que más le dolió fue cuando éste volvió con Eva González. Por el momento, ni Cayetano ni la presentadora de “La Voz” se han pronunciado sobre esta polémica exclusiva con la que la abogada canaria vuelve a hablar de su romance con el torero y a reabrir viejas heridas que, después de casi un año, estaban casi cicatrizadas.