Antonio David Flores y Rocíito utilizaron al mismo paparazzi para espiarse

A medida que avanza la docuserie que protagoniza Rocío Carrasco en Telecinco, surgen nuevos interrogantes alrededor de la relación que mantuvo la hija de Rocío Jurado con Antonio David Flores y nuevos personajes. Uno de ellos es el conocido como “el calvo”, un paparazzi sevillano que sirvió a los intereses de ambos protagonistas del culebrón seriado y que ha desvelado que, no sólo Antonio David le dio información para pillar a su mujer con algún amante, sino que la propia Rocío Carrasco hizo lo mismo. La utilización que ambos hicieron de los medios quedaría demostrada con este testimonio.

El nombre de Pablo González salió a relucir el pasado domingo cuando Rocío Carrasco aseguró que esa persona se alió con un paparazzi, con el que iba al 70/30, para destruirla mediáticamente. Según dijo Rociíto, el acuerdo entre ellos para hacer reportajes, le proporcionó a su ex pingües beneficios ya que David se quedaba con un 70% de la venta de la información y reportajes al paparazzi de la agencia Premier Media, propiedad de Gustavo González.

Pablo González confirma el acuerdo con Antonio David Flores

24 horas después de la emisión del episodio en el que Rocío Carrasco aseguraba que su ex se benefició económicamente de las exclusivas de “El Calvo”, vendiendo incluso a sus hijos menores, el propio Pablo acudía a “Sálvame” a explicarse. Aunque reconocía que Antonio David le había dado algún chivatazo, negó que cobrara por ellos, a excepción de algunos reportajes pactados como las primeras fotografías de Antonio David y Olga realizadas en Portugal y un viaje con la pareja a Venecia.

“Jamás he hecho unas fotografías por un chivatazo que me haya dado Antonio David de sus hijos en el colegio, jamás” aseguraba muy tajante. Es verdad que nos hemos repartido beneficios en reportajes, pero él no me vendió el ingreso de su hijo en el hospital, que además fue en Madrid y yo trabajo en Andalucía. Así, ha relatado que la primera vez que pagó a David por una información, fue porque su jefe “tras vender un reportaje de él le dijo: gánatelo. Entonces yo le di un dinero y le regalé una cámara de vídeo. Pero él nunca me pidió nada por aquellas fotos. Después si hicieron otras exclusivas como un viaje de Antonio con su actual mujer a Venecia: “Yo pagaba todos los gastos, ellos eran conscientes y yo me llevaba un porcentaje y Antonio David otro”.

Pablo González asegura que recibió información de Rocío Carrasco.

Pero lo que nadie esperaba es que su testimonio acabara por descubrir que no sólo el ex guardia civil le facilitó información de su ex mujer, con el fin de demostrar que le era infiel, sino que la propia Rocío Carrasco hacía lo mismo. “¿Sabéis cómo me entero yo de que Antonio David puede tener una relación con Sonsoles? Porque fue Rocío Carrasco quien me lo dijo”. Eso sí, aclaraba que ni Rocío ni David le pidieron dinero por darle chivatazos.

Fue él el autor de muchas de las fotografías que se hicieron ese verano a ambos como las que se publicaron de Rocío Carrasco besándose con Chiqui, el novio de una de sus amigas y con otros amigos de la pandilla. Pablo aseguró que, tras hacer esas fotografías a Rocío Carrasco, llamó a Antonio David para contárselo. “En las fotos que salieron en portada se veía a Rocío besando a Chiqui.” El paparazzi dio a entender que la presunta deslealtad pudo tratarse de una ilusión óptica, ya que parecía que se besaban porque la boca estaba tapada por el cuello de la camisa de Chiqui”.

Portada de ¡Hola! con la exclusiva de Rocío Carrasco de su separación.

Si hay algo que ha desmontado el fotógrafo de cabecera de Antonio David en Andalucía es que éste vendiera a sus hijos como se dio a entender en el documental en el que se emitió una grabación en la que se podía escuchar a Pablo González hablar de su acuerdo económico con el ex guardia civil. “Era un Business que teníamos David y yo. Pero no he hecho reportajes para favorecer su imagen de padre. Soy tajante. No sé cómo ha obtenido Rocio Carrasco esa grabación, porque es ilegal. Pero quiero matizar que en ella no me refiero al ingreso de su hijo en un hospital, sino a un día que la tata de su hijo fue retenida en la comisaría del Ave. Yo estaba en la estación e hice unas fotos de ellos entrando en la comisaría y cómo no sabía qué había pasado llamé a David para contarle lo que ocurría. No hice las fotos porque él me diera la información pero sí le pedí que me dijera porqué habían detenido a la niñera: fue por un problema con el visado.”

Las lágrimas de David al enterarse del accidente de Rocío Carrasco.

También Pablo González ha relatado que fue él quién le contó a Antonio David que su ex mujer había sufrido el grave accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, del que también hablaba en la polémica grabación emitida en el documental. Ha asegurado que las fotos que le hizo llorando al guardia civil en ese momento no se vendieron y ha explicado los motivos: “Él no cobró un duro por esas lágrimas y el reportaje no se vendió porque, a pesar de que le pedí que no lo hiciera, se presentó en el hospital delante de toda la prensa”.

Rocío Carrasco y Rocío Jurado tras el nacimiento de David

“Yo estaba de guardia en la estación y a él le recoge una persona en el ave y soy yo el que le cuento la noticia. El se quita una lagrima o una pestaña de la cara y hago esas fotos. Él se va a Madrid y yo ya tenía casi vendidas esas fotos en ¡Hola! por un millón-dijo Pablo- No cobró por esas fotos. No llego a cobrar y te lo explico, porque él se adelantó en ir al hospital que estaba lleno de prensa y ¡Hola! me dice que se queda con las fotos de agencia de David en el hospital. Las fotos no se llegaron a publicar.”