Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, se pronunció sobre su relación con su marido y sus hijastros en el último programa de ‘Supervivientes’. Olga se sinceró con Marta López y le contó su opinión al respecto sobre la polémica familiar originada tras los testimonios de Rocío Carrasco en la serie documental de Telecinco.

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y de ‘Sálvame’ le contó que ella pensaba que no iba a acudir al reality y que le parecía “muy duro” no estar junto a su marido tras todo lo ocurrido: “Me parece que le estás echando muchísimo valor”.

Olga Moreno le confesó que Antonio David quería que cancelara su participación en ‘Supervivientes’. “Rocío me dijo ‘no le eches cuentas a papá, ya verás cómo te vas a alegrar’. Y digo, bueno, por qué no, yo tengo la conciencia súper tranquila, estamos súper tranquilos todos”.

Ambas proseguían la conversación y Marta López le decía que sentía envidia de su matrimonio porque “se ve irrompible”: “¿Cómo puede ser que se hable de una persona como un monstruo y y tú hables de él como un ángel?”, le preguntó la colaboradora de Telecinco.

“Llevamos 21 años. Te lo juro por mi hija que en la vida se ha hablado mal de la otra persona, en la vida. ¿Tú crees que a Rocío le va a manipular alguien? Al contrario, le hemos tapado mogollón de cosas, lo que pasa es que los niños se van haciendo grandes y ya no puedes tapar más nada, ellos mismos se van dando cuenta”, le respondió.

Tras esto, Marta López le preguntó si es verdad que Rocío Flores no ha querido llamar nunca a su madre: “Muchísimas veces. Pero no le cogía el teléfono, menos alguna vez que se lo ha cogido pero ha terminado colgándole”, le confesó.

“Escúchame, es muy fácil, ella tiene su número de teléfono, que la llame por teléfono y que se siente con los dos. Tienen que arreglarlo y estar bien, eso es inhumano. Ponerle solución y cambiar el chip de su vida, que se preocupe por esos dos niños, que son sus hijos. Son suyos, no míos, suyos. En mi vida, en mi casa, me han llamado mamá como se ha dicho. Yo he disfrutado, porque es para disfrutar de esos niños. Es para disfrutarlos y para conocerlos”, concluyó.