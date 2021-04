Rocío Flores calla su verdad en televisión, pero “defenderá” a Antonio David en los tribunales

No suelta prenda sobre su madre en los dos programas en los que colabora, se limita a opinar sobre la actuación de Olga, la mujer de su padre, en la isla. Rocío Flores Carrasco se posiciona, no obstante, al lado de su progenitor en “petit comité”, en su entorno todos saben que estará al lado de Antonio David Flores cuando el ex guardia civil se enfrente a Rocío Carrasco en los tribunales.

Rocio Flores pidió a su madre que retomaran su relación durante su paso por "Supervivientes"

La demanda promete ser apoteósica y más cuando empieza a desvelarse que la hija de la Jurado podría estar exagerando sus graves acusaciones contra su ex marido. Cae en contradicciones y salen bocas que desmienten algunos de sus testimonios, como es el caso de Rocío Mestre o Raquel Mosquera. Y los que faltan por llegar.

Raquel Mosquera, Pedro Carrasco y su hija Rocío

Rocío Flores quiere que su madre, lo demostró cuando le suplicó desde “Supervivientes” que retomaran su relación de madre e hija, y Rociito hizo caso omiso a tan angustiosas llamadas. Pero su “feeling” con su padre es absoluto y no piensa dejarle en la estacada. Puesta a elegir entre uno y otra, su decisión está clara. Un cariño dividido y un solo ganador.