La amante de Antonio David: “Rocío no fue víctima, dejó de serlo al ser consentidora”

La mujer a la que Rocío señala como la amante de Antonio David en el documental no consigue pasar página, a pesar de que su vida ha cambiado. Era y sigue siendo una belleza de ojos claros, que entonces vivía en Sevilla y trabajaba poniendo copas de adolescente en el bar “Las Brisas” de Chipiona, donde compartía barra con los primos de Rocío Carrasco: Rosario y Fernando Mohedano. Ahora vive en Asturias, ejerce como enfermera y está casada con un ex futbolista con el que tiene dos hijos.

Aunque Rocío Carrasco no ha dado muchos detalles sobre ella, el nombre de Sonsoles resuena desde que, en el verano de 1999, surgieran los primeros rumores sobre la presunta infidelidad de su ex marido. Ella es la mujer a la que Rocío aseguró ver comiéndose la boca con Antonio David en la discoteca donde trabajaba. Entonces ella estaba embarazada de su segundo hijo y su relación con David estaba prácticamente rota. Una infidelidad que se alargó en el tiempo y que constató al ver la abultada factura de teléfono de su marido debida a las constantes e interminables que realizaba el ex guardia civil a la atractiva camarera.

Casada con un futbolista, con dos hijos, y sin contacto con Antonio David que le fue infiel con Olga.

Tras la emisión del episodio en el que Rocío relataba los motivos por los que se divorció de Antonio David Flores, Sonsoles se convirtió en la mujer más buscada. Pero ella quiso mantenerse al margen y aunque ya reconoció en el pasado que tuvo un affaire con el malagueño, decidió proteger su anonimato y anunció que emprendería acciones legales ante el acoso de las cámaras y los paparazzis. No quiere que su imagen se haga pública pero no ha tenido problema en conceder declaraciones telefónicas a los medios que se han puesto en contacto con ella.

LA CANTANTE ROCIO JURADO CON SU HIJA ROCIO CARRASCO POSANDO DURANTE UN ACTO PUBLICO EN SEVILLA EN 1999

Y ha sido Sálvame el que ha conseguido sacarle una entrevista de lo más impactante en la que expresa su enfado a la forma en la que Rocío Carrasco se ha pronunciado sobre ella. “Mi historia dista mucho de lo que ella contado, de una tía que le comía la boca a su marido. No me he comido la boca con nadie trabajando y menos con Antonio David. Nosotros vivimos una historia de amor y de años. Ella no es víctima de una infidelidad, dejas de serlo cuando eres consentidora y ella lo es.”

Sonsoles también ha querido dejar claro que Rosario Mohedano, amiga y compañera de trabajo en la discoteca, no era conocedora de la relación especial que mantenía con el marido de su prima: “Eramos compañeras pero Rosario no sabía nada”.

ROCIO CARRASCO ( HABLANDO POR EL TELEFONO MOVIL ) Y ROSARIO MOHEDANO EN EL AEROPUERTO DE MADRID

La transformación de Sonsoles: de ser cuestionada a pasar al ataque.

Harta de que la cuestiones, Sonsoles ha pasado al ataque contra Rocío Carrasco y le ha lanzado una seria amenaza: “Yo también podría contar muchas cosas que ella hacía aquel verano cuando estaba embarazada.”

Sin miedo a las represalias, Sonsoles se ha desahogado durante 45 minutos con Sálvame y ha desmentido gran parte de sus declaraciones. Entre ellas la llamada que relató Rociíto a su madre: “Ella me llamó a mí, no a mi madre. Nosotros no teníamos fijo en casa. Me dijo que dejara en paz a su marido y que si no lo hacía se lo contaría a mis padres”.