El día que Rocío Carrasco dejó de luchar por sus hijos

El documental de Rocío Carrasco ha llegado a su ecuador y la protagonista se detiene en uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de Rocío Jurado. Es entonces, cuando se queda huérfana y es nombrada heredera universal de la más grande, cuando fecha su distanciamiento de sus hijos.

Rocío Carrasco ha explicado qué pasó con la custodia de sus dos niños, ya que, en un primer momento, tras el divorcio le fue otorgada a la hija de la cantante pero, en cuestión de dos años, el acuerdo había cambiado. Aseguró que fue un instante de debilidad el que hizo que todo cambiara y que accedió a las pretensiones de su ex pensando en el bien de sus hijos y para evitar las continuas críticas de Antonio David Flores.

En ese momento, en el año 2003, el ex guardia civil trabajaba como colaborador en Crónicas marcianas y en ocasiones, hablaba sobre la relación con sus hijos o su exmujer: “Dándose golpes de pecho de que no me dejan estar con mis hijos, todo lo que hago es por ellos. Eso, unido a lo que les estaba haciendo a los niños me llevó a pensar que quizás si yo accedía de alguna manera y contribuía a que él estuviera más tiempo con los niños, que todo eso iba a cesar y que a mí en cierta forma me iba a dejar en paz porque supuestamente había conseguido lo que quería”, decía Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco pidió auxilio a a Javier Sardá.

“Yo en un momento de flaqueza me planteo darle a los niños, me planteo no seguir luchando por eso porque vivía en un estado de alerta y pánico tal que hubo un día en el que de repente dije ‘mira, ya está’. Al final era la ley salomónica, no lo partes por la mitad y aunque no sea tuyo llévatelo. No les hagas más daño y no hagas más daño al conjunto de la familia en general”, ha reconocido Rocío antes de explicar que se firma un nuevo convenio regulador de forma privada para que los niños pudieran pasar quince días con cada uno de ellos. “Se queda, firmado por mí, seis meses en la mesa del despacho” para que Antonio David y su abogado fueran a estampar la rúbrica. “Durante esos seis meses yo tengo que tragarme todos los Crónicas Marcianas del mundo, volviendo con los golpes de pecho de ‘Yo padre, no me dejan ver a mis hijos”- se ha justificado-“Si realmente era lo que quería tal vez así todo pararía, el machaque a los niños y lo público”.

Rocío ha contado que llamó a Javier Sardá, presentador de Crónicas Marcianas, para que no se volviera a hablar del tema en televisión, pero que Antonio David siguió comentando públicamente datos sobre el acuerdo asegurando que había renunciado a una sociedad que tenían en común a cambio de la custodia compartida.

Rocío decidió conceder a su ex la custodia compartida en el año 2003

Rocío ha mostrado parte del documento que firmaron, un acuerdo que tenía un año de duración y una cláusula de confidencialidad. Así ha aclarado que, en el nuevo acuerdo, se redujo la cantidad que Antonio David debía pasarle por la pensión alimenticia, al disminuir el tiempo que pasaban con ella. Tal y como ha reconocido Rocío, la custodia compartida no era una decisión judicial, sino suya propia, y que, tras la firma, Antonio David presenta un procedimiento judicial para modificar las medidas de su divorcio.

Convenio regulador firmado el 18 de julio de 2003 por parte de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Así, mientras Rocío Carrasco se desplaza a Houston para cuidar de su madre durante cuatro meses, él pide hacer público el acuerdo y elevarlo a la categoría judicial. “Era impensable que Rocío Jurado fuera a fallecer y que no dejara nada a sus hijos”, ha contado. “Aprovechó ese momento de mi vida para intentar asegurarse el futuro”, ha asegurado la hija de La más grande’, considerando que la intención de su exmarido era el poder tener control sobre la parte de la herencia que les iba a tocar a los niños.

Rocío Carrasco, lejos de agradecer que Antonio David se hiciera cargo de sus hijos mientras ella estaba con su madre, asegura que, durante ese tiempo, “germinó la semilla del mal en sus hijos” haciendo que se separaran definitivamente de ella.