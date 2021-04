Rocío Carrasco a Antonio David: “Para mentir tienes que tener buena memoria”

Este nuevo capítulo de “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” ha comenzado con una llamada telefónica de su protagonista a Carlota Corredera, la presentadora, en la que ha anunciado su intención de acudir a plató el próximo miércoles para comentarlo en directo: “Es el momento de parar para aclarar cosas”.

El proyector esta noche se enciende y las imágenes de remontan al año 2003, un etapa complicada en la que Fidel Albica, su pareja, estaba en boca de todos en una campaña de desprestigio que inició su ex pareja en televisión: “Me da asco que la gente tenga esa facilidad para vomitar cosas que son humillantes y lo que quieren es dejar en mal lugar a alguien que no les ha hecho nada nunca. No es un interesado, lo doy todo y se metió en una historia en la que salió y sale perjudicado. Entró en la relación con el corazón en las manos y me lo dio entero”.

ROCIO CARRASCO Y SU NOVIO FIDEL ALBIAC PASEANDO POR LAS CALLES DE SEVILLA CR / © KORPA 01/01/2001 SEVILLA *** Local Caption *** ROCIO CARRASCO AND FIDE ALBIAC IN SEVILLA

Rocío Carrasco trata también el convenio regulador al que llegó con Antonio David por sus hijos en ese mismo año, firmado el 18 de julio de 2003: “Quiero dejar claro que hay un momento de flaqueza en el que me planteo darle a los niños, no seguir luchando por eso. Vivía en un estado de pánico y alerta que lo pensé, pero no hagas más daño. Me duró horas. Yo siempre me he encargado de que esos niños quisieran estar con su padre y no he hablado mal de él...”. Posteriormente ambos llegan a un acuerdo por el que cada uno de ellos tiene a sus hijos, Rocío y David, cada 15 días: “llegamos a la conclusión de que tal vez así todo el machaque pararía”.

“Para mentir lo que tienes que tener es buena memoria, se contradice él mismo”, asegura Carrasco tras escuchar las múltiples declaraciones televisivas de su ex pareja con respecto a la custodia de sus hijos. Días después de firmar tal convenio, Antonio David desvela varios puntos en la revista Sorpresa de la mano de Lydia Lozano. “A los niños no los ha querido tener, los ha querido pedir”, asegura la hija de Rocío Jurado.

Convenio regulador firmado el 18 de julio de 2003 por parte de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

“Creí que les hacía un bien a ellos firmándolo y me arrepiento porque lo que he conseguido ha sido ofrecerle y ponerle en bandeja más tiempo para que consiguiera lo que hoy ha conseguido. Quiero creer que obré pensando en que era lo mejor para ellos. Mis hijos querían estar con su padre y yo no iba a privarles de verlo, los niños no son consientes del daño emocional que se les está causando. No podía hacer otra cosa, solo ponerlo en manos de la justicia”, relata con pesar.

“Mi vínculo con los dos es fortísimo hasta que mi madre fallece”, es tras esta dura declaración cuando comienza el relato de la enfermedad, el cáncer de páncreas que acabó con la vida de “la más grande”. “Tenía terror, mucho miedo”, confiesa Carrasco tras revivir el duro momento.