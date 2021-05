¿Quién es el torero que es infiel a su mujer en un hotel de Moncloa ?

Torero famoso, casado y con hijos pone los cuernos a su esposa. Machista y mujeriego, presume entre sus amigos de sus mejores “corridas”, y no se refiere a éxitos taurinos sino a infidelidades. La amante en cuestión es consciente de que es “la otra”, pero no pone reparos a esta aventura extramatrimonial. De momento, nadie ha pillado al diestro con su “querida”, como se denominaba en el pasado a este tipo de féminas, ni la esposa del infiel sospecha lo más mínimo de las andanzas sexuales de su marido. No hay pruebas que demuestren la infidelidad, sería muy prematuro desvelar el nombre del torero que traiciona a la madre de sus hijos, pero el día que se descubra su identidad se armaría un gran escándalo, porque el personaje en cuestión es todo un ídolo de masas. Una pista: los encuentros con la amante suelen producirse en un hotel madrileño ubicado en el barrio de Moncloa, exactamente en las afueras de la capital. Un lugar tranquilo en el que también han visto a un conocido empresario con una joven rubia de veintitantos años.