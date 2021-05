Rocío Carrasco, descartada para ser jurado de Got Talent

Tras intentar obtener unas declaraciones de Paz Padilla sobre la información publicada por Lecturas, la gaditana nos ha remitido a directivos de la productora y ha declinado pronunciarse sobre la polémica que se ha desatado tras hacerse pública la noticia de su despido fulminante como jurado del programa Got Talent.

Por ese motivo, La Razón se ha puesto en contacto con Tony López, director de comunicación de la productora de Got Talent, que ha negado la veracidad de lo publicado. Tanto desde Mediaset como desde la productora “estamos desmintiendo lo publicado. Es falso que nos hayamos planteado contratar a Rocío Carrasco. Con respecto al despido de Paz Padilla sólo te puedo decir que aún no hay nada decidido. No sabemos quién compondrá el jurado de la próxima edición de Got Talent. Estamos aún en fase de casting y no es cierto, como se ha publicado, que se haya decidido prescindir de ella, ni que Rocío Carrasco vaya a sustituirla. La composición del jurado está sujeta a la decisión conjunta de cadena y productora y, por el momento, no sabemos si habrá alguna baja en el elenco habitual.”

“Rocío Carrasco nunca ha estado en la terna de posibles candidatos a formar parte del jurado de Got Talent. Está totalmente descartada. Ni siquiera nos hemos planteado fichar a la hija de Rocío Jurado ”, nos asegura, categóricamente el responsable de comunicación de Fremantle Media, productora del Talent Show. En cuanto al fulminante despido de Paz Padilla o la posible sustitución de algún miembro del equipo no resulta tan tajante y afirma que, “la composición del jurado es una decisión conjunta de cadena que aún no se ha tomado. Puede haber bajas en el equipo pero podría ser cualquiera de los actuales, Paz, Dani, Edurne o Risto. El año pasado, por las circunstancias personales que atravesaba, Paz causó baja y no se incorporó hasta las semifinales.”