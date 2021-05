Elena Tablada: “Me rompieron el corazón cuando me dijeron que no parí”

La diseñadora de joyas se ha dirigido hoy, a través de sus redes sociales, a todas aquellas personas que en su día la criticaron por tener a su hija Camila por cesárea. Tablada, en una imagen con su hija en brazos, y mostrando su cicatriz ha escrito: “Un día, alguien a quien quiero mucho (y no le guardo rencor por ello) me hizo un comentario desafortunado. Me dijo: Tú No pariste porque tu hija nació por cesárea”. “En el momento me partió el corazón, pero los años me enseñaron que aparte de desafortunado, distaba mucho de la realidad. Yo no considero que parir se limite al hecho de pasar por el canal vaginal, parir es crear vida y traerla a este maravilloso y loco mundo. Por eso, cada vez que miro mi cicatriz de cesárea, me siento orgullosa de ella y no tengo reparos en mostrarla. Es la marca que me recuerda a diario que logré lo mejor que tengo en mi vida, mis dos hijas. A pesar de que no quiero que desaparezca, si le doy los cuidados necesarios como acupuntura, sesiones de fisio para las adherencias y mis apósitos cicatrizantes que me han reducido el queloide un 80% después de un año. Mi cicatriz significa VIDA y de esa misma manera tengo que cuidarla”, concluye.

No han faltado los mensajes de apoyo de sus más de doscientos mil seguidores. “Ole las madres que parimos por cesárea, no damos lactancia materna y no hacemos colecho”, escribía una seguidora. “Cada uno que haga lo que sienta”, contestaba Tablada.

A la empresaria le está costando recuperarse del parto a pesar de “entrenar, pilates, aparatologías varias y comer bien, no consigo eliminar grasa de algunas partes localizadas”, confesaba en redes hace unos días.

Elena Tablada es madre de dos niñas: Ella, nacida de su relación con David Bisbal; y Camila, de su matrimonio con Javier Ungría.