Anabel Pantoja se lo quita todo

Anabel Pantoja está preocupada por Omar Sánchez. Su futuro marido no lleva bien la supervivencia en Honduras y el hambre le empieza a pasar factura. Le cuesta compartir recompensas y su actitud no es bien vista por sus compañeros. Pero no solo las críticas preocupan a la sobrina de Anabel Pantoja sino también que según algunos expulsados de “Supervivientes” aseguran que el deportista está sufriendo paranoias. «Lo que sí me preocupa es que los compañeros que han sido expulsados me han contado que está mal, que ha adelgazado mucho y tiene momentos de paranoia porque se siente muy débil», ha afirmado Anabel.

Mientas, la sobrina de Pantoja ha aprovechado su perfil en Instagram para posar en topless para sus seguidores. Diez imágenes en las que se ve posar a Anabel en actitud muy sensual y despojada de sus complejos. Las fotos han sido tomadas en la isla de la Graciosa y en ellas se ve a la colaboradora de Telecinco disfrutando del mar y la playa.

Hace unas semanas, la revista Lecturas publicó en exclusiva imágenes de la nueva figura de Anabel Pantoja tras someterse a una complicada operación. La sobrina de Isabel Pantoja ha pasado por quirófano donde le han realizado una lipoláser. “Me han sacado ocho litros de grasa y casi me desangro”, cuenta en la revista.