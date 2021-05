Las confidencias de DJ Nano, mañana en «Lifestyle» con LA RAZÓN

Nuestra portada de junio es DJ Nano. Publica «Al otro lado de la cabina», en donde narra sus 25 años de carrera, con anécdotas, confesiones sobre un elenco de figuras nacionales e internacionales como David Guetta, Lenny Kravitz o Froilán de todos los Santos y la Reina Letizia. La revista va por su segunda edición y todavía no ha salido a la venta.

Los que han estado en sus fiestas saben que tiene predilección por la bandera de España y que por su cabina pasan desde actores como Maxi Iglesias hasta artistas como Okuda, o empresarios como Javier Hidalgo y Alonso Aznar Botella.

Dj Nano, en su habitual fiesta navideña Oro Viejo, fotografiado en su cabina entre el actor Maxi Iglesias y el «socialité» Diego Osorio

¿Pero en qué momento coincide un DJ de electrónica con la Reina? Nos cuenta: «Fue durante un evento de Casa Real. La recepción con los Monarcas es de las cosas que más ilusión me han hecho en la vida… Que me eligieran como uno de los representantes de la cultura española. Estábamos en pleno Covid y nos dividieron en grupos y los Reyes se acercaban. Al llegar a nosotros –prosigue–, cuál fue mi sorpresa cuando Doña Letizia le dijo al Rey: ’'Te presento a Nano, es un DJ muy famoso’'. Alguien del Ayuntamiento, que lo había oído, me explicó que se prepara mucho las recepciones. Me hizo una ilusión tremenda, impresiona hablar con los Reyes».