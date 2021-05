Las redes cargan contra Gloria Camila por vestirse de Rocío Carrasco en el homenaje a su madre

Hoy es uno de los días más importantes para toda la familia Mohedano, todos reunidos en Chipiona para homenajear en el Día Internacional de Rocío Jurado a la más grande... y es que el día de hoy era muy esperado, sobre todo después de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, la cual no ha aparecido por allí.

David y Rocío Flores han sido los protagonistas de este día. Se han dejado ver con toda la familia de su abuela, Rocío Jurado, de forma muy cariñosa, pero sobre todo muy unidos ante todos los medios de comunicación que no perdían detalles de sus movimientos. Entre lágrimas y de la mano, ambos han protagonizado uno de los momentos más emotivos del homenaje.

Gloria Camila ha sido otro de los focos de atención durante el día de hoy, más concretamente su traje color block en rosa. Un estilismo que ha llamado la atención porque indudablemente recuerda al que lleva su hermana Rocío Carrasco en la docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”. Un detalle que no ha pasado desapercibido en redes sociales y por el que ha recibido cientos de comentarios al respecto: “Un poco provocadora con ese traje”, “¿es un guiño o una provocación a tu hermana?”, “le has hecho homenaje a tu hermana Rocío Carrasco, te has puesto el traje que ella utilizo para docu serie, bravo por ti”... Han sido algunos de los mensajes que han dejado sus seguidores en la foto que ha publicado en Instagram junto a su chico.

No sabemos si se trata un guiño a su hermana Rocío Carrasco para acercar posturas tras su duro testimonio o si simplemente es fruto de la casualidad, pero lo que sí que está claro es que gracias a la hija de “la más grande” el rosa se ha convertido en tendencia. Sin duda es el color de la temporada.