Lágrimas y provocaciones ante la tumba de Rocío Jurado

En un acto cargado de simbolismo, lágrimas y sentimientos encontrados, se ha celebrado el Día Internacional de Rocío Jurado en Chipiona, cuando se van a cumplir quince años de su muerte. En un momento especialmente complicado para la familia Mohedano, tras finalizar la emisión de la docuserie que protagoniza su hija en Telecinco, el homenaje se ha convertido en un acontecimiento mediático que ha dejado momentos muy significativos.

La desgarradora imagen de Rocío y David Flores, unidos y rotos, ante la tumba de su abuela.

Para Rocío y David Flores el día ha estado repleto de emoción después de semanas en boca de todos por el durísimo testimonio de su madre, Rocío Carrasco. Con los sentimientos a flor de piel no han podido evitar las lágrimas en el cementerio en el que está enterrada la artista. David se ha venido abajo y ha abrazado a su hermana en una imagen desgarradora. Los hermanos están más unidos que nunca ante la polémica familiar y, a pesar de las críticas a su padre, siguen demostrándole su apoyo.

Gloria Camila, elige un traje fucsia como el que lució su hermana en su entrevista.

Gloria Camila ha llegado a la iglesia de Chipiona en la que se ha celebrado la ceremonia y ha dado la campanada con su estilismo. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha emulado a su hermana vistiendo un traje de chaqueta en color fucsia similar al que lució su hermana Rocío Carrasco durante toda la grabación. La elección de este look ha dado lugar a todo tipo de comentarios y preguntas.

Gloria Camila, José Ortega Cano y David García durante el 15 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona, Cadiz

Gloria Mohedano se posiciona con “sus niños” y lanza un mensaje a su sobrina.

La familia Mohedano y Ortega, incluida Rosa Benito, han acudido, como cada año, a los actos conmemorativos del aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Nadie esperaba que acudiera su hija, Rocío Carrasco, pero su nombre ha estado en boca de toda la familia debido a la actualidad por su docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

En conexión en directo con el programa que presenta María Patiño, los Mohedano han intentado evitar la polémica para no empañar el sentido homenaje a Rocío Jurado. Pero la insistencia de Patiño para arrancarles unas palabras sobre Rocío Carrasco, ha dado algunos titulares. Así Gloria, única hermana de Rocío Jurado, ha confesado que se siente más cerca de los Flores que de su propia sobrina: : “Respeto a todo el mundo, yo sigo al lado de mis niños y nada más. Si todos los respetáramos las cosas serían distintas”.

Rosa Benito durante el 15 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona, Cadiz

Su marido, José Antonio, ha conseguido zafarse de las preguntas de los reporteros y ha asegurado, que hoy no era el día para entrar en polémicas: “Hoy es el día de Rocío Jurado, y le he estoy diciendo a todo el mundo que hablaré la semana que viene. No es que vaya a dar una entrevista, pero si me pillan por la calle, hablaré. Hoy estamos la familia para recordar a Rocío Jurado”.

Ortega Cano ha echado de menos a Rocío Carrasco en el acto.

A su llegada a la misa dedicada a Rocío Jurado, el torero se ha pronunciado sobre la ausencia de Rocío Carrasco. El torero ha sido muy claro y ha mostrado su disgusto por el hecho de que Rociíto no haya estado presente: “Hubiera sido muy bonito que Rocío viniera por muchas razones. Es su madre , es una misa para ella y enfín...” ha dicho resignado, ya que Carrasco no acudido nunca a estos actos homenaje a su madre.

Los fans de Rocío Carrasco enturbian el homenaje con gritos ante su tumba.

Pero además de emoción, en el cementerio de Chipiona y ante la estatua de Rocío Jurado, se ha vivido momentos de tensión. El impacto que ha causado el documental de Rocío Carrasco ha provocado que algunas personas que se han dado cita en el mausoleo hayan roto el silencio para lanzar proclamas a favor de su única hija biológica. “Yo soy de Rocío Carrasco, ¡es su madre!”- ha gritado una de las asistentes anónimas al homenaje. Estas palabras han sido secundadas por algunos aplausos entre los chipioneros que allí se han dado cita y han causado estupor entre sus familiares.

David Flores y Rocío flores Carrasco durante el 15 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona, Cadiz

David Flores se ha girado para preguntar a su hermana qué habían dicho y a continuación, se ha abrazado a ella y le ha dado un beso, mostrando todo su apoyo a Rocío Flores, que no ha podido dejar de llorar durante el acto. Ya más repuesta y a la salida del cementerio Rocío Flores ha quitado importancia a lo sucedido: “la gente está en su derecho de manifestarse”.