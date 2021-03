Anatomía del traje fucsia de Rocío Carrasco: sabemos la marca y el precio

Mucho se ha escrito en los últimos días sobre Rocío Carrasco, tanto de lo que ha empezado a contar (nos quedan todavía varios episodios de su exitoso documental) como del look que eligió para una ocasión que ha reventado los medidores de audiencia. Su traje rosa, de hombreras empoderadas al estilo de las últimas colecciones de la firma Balmain que dirige Olivier Rousteing, y pantalón ancho se ha convertido en uno de los más buscados de la última semana en internet.

Hay que destacar, por encima de todo, la opción por una silueta con una figura muy marcada. Los hombros, sobre todo, es lo que más han ayudado a reforzar el mensaje que quería lanzar la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Tras años de silencio, en los que la exmujer de Antonio David Flores no se había querido pronunciar públicamente sobre su matrimonio con el ex guardia civil y la relación con sus hijos, Rocío ha vuelto a la televisión por todo lo alto con un potente mensaje que ha planteado un debate público y que se ha visto ensalzado por una chaqueta donde su figura no quedaba superada por la importancia del mensaje que transmitía.

¿Qué nos quería decir? Está claro que detrás de ello hay un mensaje de superación y de empoderamiento, que la estructura de la chaqueta y, por qué no decirlo, de los pantalones de pata ancha, ayudan a ensalzar de manera evidente. Eso y unos elegante zapatos negros con un finísimo tacón nos dan una imagen moderna y sobria para reforzar un mensaje que remueve muchas conciencias.

Esto viene ayudado, además, por la elección de un color que también podemos analizar. En este caso es un rosa, para ser más concretos un fucsia que queda muy bien en un tejido de crepe como el elegido para todo el traje. ¿Pero por qué le damos tanta importancia al color? Si hemos visto a la Ministra de Igualdad vistiendo de morado o a Kamala Harris luciendo perlas para vincularse con su hermandad, la Alpha Kappa Alpha (el grupo de mujeres afroamericanas más influyentes de Estados Unidos), todo lo que escogió Carrasco para un día tan importante debería ser también examinado con lupa en busca de segundos significados.

El rosa, curiosamente, y como vimos en la exposición ‘La vie en rose’ del Museo del Traje en 2018, es un color que se asocia con la Resurrección, con el mundo del toro e incluso con la buena suerte. Además, un traje rosa era el emblema de Jay Gatsby y desde mediados del siglo XX se asocia también con la feminidad. Así que ningún otro color podía estar más indicado para este documental en el que se ha embarcado Rocío Carrasco y con el que pretende contar su verdad tras más de dos décadas silenciada.

La gran pregunta lleva siendo desde hace días de dónde sale ese traje. ¿Quién lo firma? Algunos medios lo comparaban con una propuesta de Sfera, con el que vimos de hecho a la Vicepresidenta Carmen Calvo esta semana en el primer acto en solitario de la princesa Leonor. Nuestras apuestas van en otra dirección. Rocío Carrasco habría confiado en la firma Bleïs Madrid, de la diseñadora Blanca Rodríguez. Se trataría de un diseño de su colección primavera verano 2020 que

todavía se puede adquirir en su tienda online por 655 € (400 € la chaqueta y 255 € el pantalón). Esta colección estaría inspirada en la Inglaterra de los años 90 y en personajes como Lady Di, y destacaría por la importancia de la sastrería clásica, algo que da la sensación que ha querido destacar la hija de Rocío Jurado.

¿Qué nos hace concluir esto? La clave está en los detalles: la misma solapa, el mismo forro, la misma hombrera y, sobre todo, el mismo puño quebrado de la manga con doble botonadura hace que todo indique que es la firma madrileña la que ha triunfado esta semana de la mano de Rocío Carrasco. En su versión en la web, la modelo Nuria Rotschild, lo luce con cinturón, pero también está la opción de llevar la chaqueta de un botón sin abrochar, por la que se habría decantado Carrasco.