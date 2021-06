La “venganza” de Bigote Arrocet contra las Campos

Está al tanto de todo, no se le escapa ni una frase, sus amigos le ponen al tanto de cada cosa que se dice o se publica sobre su persona. Bueno o malo. Todo. Y prepara su venganza.

A finales de julio o primeros de agosto, Edmundo «Bigote» Arrocet, regresará a España tras un año y tres meses fuera. Panamá, Argentina, Perú, Chile… forman parte del periplo vital del artista en este tiempo de larga ausencia.

Llega la hora de la verdad, la de contestar a su «Morita», como Edmundo llamaba cariñosamente a la matriarca María Teresa, y a las hijas de la veterana periodista. La oferta para sentarse en un plato es un hecho, descansa encima de su mesa y la está calibrando. Casi es un cheque en blanco. Y, de aceptarla, contará cosas sorprendentes.

Edmundo " Bigote " Arrocet

Una fuente cercana a «Bigote», compañero de fatigas durante décadas, atestigua lo anterior: «Esa oferta viene de lejos, pero Edmundo no la tuvo en cuenta… hasta ahora. Y tiene ganas de hablar. Considera que se han dicho muchas mentiras en su ausencia, y quiere ofrecer su versión para aclarar las cosas. Las Campos se despacharon a gusto, la madre es una mujer despechada. Dice que no quiere saber nada de Edmundo y resulta que hubiera vuelto con él con los ojos cerrados. Pero, claro, su prepotencia le impide reconocerlo. Es una señora muy soberbia. Que se vaya preparando. Y las hijas igual, Carmen Borrego es un lobo con piel de cordero, y Terelu, que parece más sensata, también se las trae. Pues que sepan que Edmundo tiene respuestas para las tres. No se va a callar nada…».

El regreso a España

Los planes de Arrocet, cuenta su íntima amiga Gema Serrano, «son regresar a España a finales de julio o primeros de agosto, ya lo tiene decidido, pasará por Madrid para viajar posteriormente a las Islas Canarias, donde cuenta con muy buenos amigos. Estamos en contacto y le noto muy tranquilo y con muchas ganas de volver. Si no lo hizo antes fue por culpa de la pandemia y el confinamiento. Además, su hermana está enferma y la estuvo cuidando junto con otros familiares».

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos en el aeropuerto de Madrid

En contra de los rumores que apuntaban a que Edmundo y su Teresita se citarían en Madrid para mantener la conversación pendiente tras la «huida» del humorista sin ofrecer la menor explicación a la que fuera su pareja durante más de cinco años, la intención dista mucho de esa posibilidad.

Tampoco se afincará Arrocet en Madrid, donde vivía hasta su inesperada escapada, su idea es residir entre Las Palmas de Gran Canaria, en la isla conserva algunos negocios, y Marbella. En la localidad malagueña quiere montar una empresa relacionada con el mundo de la moda, a medias con un íntimo amigo pintor. Allí se encuentra también su amiga María José, con la que le llegaron a relacionar sentimentalmente tras romper con la Campos, una mujer muy bien considerada en las altas esferas andaluzas y entre la jet set de la zona.

Tiemblan las Campos. Como diría Pablo, el ex «coletas», tic tac, llega la hora de la venganza.