Preocupación por la desaparición de Bigote Arrocet

Nadie conoce su paradero, ni su íntimo amigo Tony Antonio. Es un misterio incomprensible, nadie consigue localizar a Edmundo Bigote Arrocet. Se supone que continúa aislado en Panamá, pero no da señales de vida desde hace días, y comienza a preocupar demasiado su silencio.

Tony nos dice que “espero que esté bien, que no le haya ocurrido nada, pero es que soy incapaz de contactar con él, y no es lógico porque hablamos varias veces a la semana. Edmundo siempre me contesta... no sé qué habrá pasado”.

Otros amigos tampoco logran saber nada de Bigote, y en ASHUMES, la asociación de humoristas de la que es vicepresidente, saltan las alarmas. Esperemos que aparezca públicamente en los próximos días.