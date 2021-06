El novio de Anabel Pantoja paga las consecuencias de su última traición

Calma tensa en ‘Supervivientes’. Durante la novena entrega de ‘Tierra de Nadie’, programa presentado por Carlos Sobera, Melyssa Pinto decidió disfrutar de uno de los privilegios que ha obtenido gracias a que logró hacerse con un pergamino escondido en la isla. Ese privilegio era poder robarle la recompensa a uno de sus compañeros. Ella eligió a Omar Sánchez, pero la reacción que ha tenido el novio de Anabel Pantoja no se la esperaba nadie. Tras ver como su premio se esfumaba decidió revelar sin pensarlo dos veces que ya sabe cuál es la recompensa que tienen este caso sus compañeras en sus pergaminos, haciendo hincapié en el caso de Olga Moreno.

Después de dar a entender que la mujer de Antonio David lo habría podido filtrar, Olga, visiblemente enfadada, decidió dar un paso al frente y desmentir totalmente que ella tuviese algo que ver en el asunto: “Os juro que yo no he dicho absolutamente nada. Cabe la posibilidad de que alguien me haya cogido el pergamino”, afirmó en la noche de este martes. Entre las normas de la organización se encontraba la confidencialidad de estos amuletos de la suerte totalmente personales, y finalmente no se ha cumplido.

Omar Sánchez en Supervivientes

A la espera de que el equipo de Honduras investigue en profundidad qué es lo que ha pasado para poder dar con el programa, la presentadora Lara Álvarez ha comunicado que, a raíz de la polémica revelación de Omar Sánchez, “la dinámica de los pergaminos queda anulada”. Esto significa que ninguno de los concursantes que consiguió hacerse con uno o varios de ellos, ya no podrá disfrutar de esas ventajas. Todo esto ya le está saliendo cara al canario. Las redes sociales le han convertido en Trending Topic y su nombre es uno de los más pronunciados en Twitter, pero no precisamente para bien. “Mal compañero”, “reventado” o “persona poco honesta” son solo algunos de los comentarios que los usuarios han vertido sobre él. Aun y todo, Omar ha asegurado que “no se arrepiente de lo que ha hecho” y que dentro de su paso por la isla “se encuentra al límite”.