Kiko Rivera se pronuncia sobre el alquiler de Cantora: «Acojonante»

Este fin de semana unos bromista colgaban en Cantora, la finca del clan Pantoja, el cartel de “Se alquila”. Un gesto que no ha pasado inadvertido para Kiko Rivera quien ha querido mostrarse muy tajante en su perfil de Instagram: «De verdad esto es ya lo último que me faltaba por ver. Dios dame paciencia porque como me des fuerza».

Cartel de "Se Alquila", en Cantora

Además, el DJ ha querido ser aún más explícito con su sentir por la broma de mal gusto. “Acojonante”, ha escrito el hijo de Isabel Pantoja. La finca es el refugio de Isabel Pantoja y objeto de discordia con su hijo., con quien no ha llegado a ningún acuerdo sobre su venta o alquiler para eventos especiales.

Reacción de Kiko Rivera al "alquiler" de Cantora

Hace tan solo dos semanas, lrene Rosales, mujer de Kiko, confirmó que había existido una reunión con un posible comprador interesado en la finca de Medina Sidonia. Aunque desmentía que se tratase de una venta cerrada. La colaboradora de Telecinco insistía en que solo había sido una reunión con una empresa que deseaba adquirir la finca para crear un complejo hotelero destinado a eventos especiales.