Olga Moreno, tú ya eres la ganadora de Supervivientes 2021

Olga Moreno vuelve a ser cuestionada. Alba Carrillo dice hoy en ‘Ya es Mediodía’ que Antonio David Flores le tenía preparada “una escaleta” a su mujer para llevarla a cabo durante su paso por ‘Supervivientes’. Pero no es precisamente Olga la que ha hecho uso de una ‘escaleta’ a medida (y por entregas) en los últimos meses. Hagan, por favor, la conexión con la docuserie de Rocío Carrasco si lo necesitan.

Olga Moreno en Supervivientes

Ayer, durante la novena entrega de ‘Conexión Honduras’, Olga Moreno volvió a convertirse en una de las protagonistas. ¿El motivo? Lo de siempre. La concursante mantuvo una distendida charla con algunos de sus amigos íntimos de la isla con el fin de desahogarse sobre su familia, a la que lleva más de dos meses sin ver. “Esto me ha pasado por algo, mi marido se ha quedado sin trabajo... era necesario. Me muero por darle un abrazo, por ver a mi niña de 8 años y a mi David”, deslizó.

Los colaboradores, y también las redes sociales ya tenían la excusa perfecta para arremeter contra Olga: “Su concurso se está basando en hablar de su familia y de Rocío Carrasco”. No es así. ¿Acaso ella no tiene derecho a contar lo que ha vivido? Que levante la mano el concursante que no lo haga. De esta y de otras ediciones.

Olga Moreno es una víctima, lo mires por donde lo mires. Ella partió a Honduras casi forzada y con una encerrona televisada que le ‘obligó’ a cargar con un lastre difícil de soportar. Ahora lleva casi dos meses alejada de toda la historia que trae por la calle de la amargura a los Flores y en la que la propia Olga también se ha visto salpicada. Parece que solo por el hecho de ser “la mujer de” ya está condenada y sentenciada públicamente. ¿Estamos hablando, entonces, de un feminismo selectivo? ¿Tú te los crees, hermana? Yo no.

Olga Moreno en una imagen reciente

Olga ha demostrado una gran valentía solo por el hecho de tener la capacidad de separar el cuerpo de la mente. Es una mujer correcta y educada con sus compañeros. Se ha entregado en las pruebas como la que más y ha sido líder. Olga es amiga. Olga es fuerza y coraje. Olga no es esa mujer que algunos intentan vender. Olga no es odio, solo es familia y el amor que siente por ellos, y eso vale mucho más que la infelicidad que algunos demuestran detrás de sus comentarios. Ahora piensen ustedes quién es la verdadera ganadora de Supervivientes.